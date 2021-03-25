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Вчера, в 22:11

«Переименуйте QR-код в пропуск, а в какие врата - уже решит Высший суд»

В сети предложили властям новые названия для QR-кода – от «Пропуска в Счастье» до «Мультипаспорта»

Фото: Global Look Press

Российские власти намерены переименовать документы с QR-кодами для привитых и переболевших COVID-19 граждан. Об этом сообщили источники в Кремле и правительстве. По информации СМИ, в публичном пространстве использование названия «QR-код» нужно свести к минимуму, поскольку оно вызывает негативную реакцию у многих граждан.

Как отметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремсий, этот термин лишь усиливает тревогу среди населения. «Использование термина «QR-код» усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы», - объяснил эксперт.

Один из источников уточнил, что сам по себе QR-код служит лишь для передачи информации, а документ, который его включает, должен называться по-другому. Предполагается, что выбранный властями вариант впоследствии закрепят официально. Среди возможных наименований – «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «санитарный паспорт», «ковипасс» и популярный за рубежом «зелёный паспорт» (Green Pass).

В общем, после такого в соцсетях посыпались для властей новые варианты.

«Соглашусь придумать название за 500 миллионов рублей», - предложил читатель.

«Пропуск в Счастье», - придумал название россиянин.

«Хрен на хрен менять - только время терять», - вывел свою оценку происходящего москвич.‍

«QR-код - это по сути своей пропуск. Поэтому и надо просто назвать его пропуском, а вот в какие врата это уже будет решать Высший Суд», - ироничен пенсионер.

«Нужно всероссийский конкурс объявить на лучшее название. Финал прокатить по всем ТВ-каналам. Победителю – бессрочный штамп и почётную грамоту», - вновь звучит шутка.

«Предлагаю переименовать на «защитный код». И вживлять его над ладонью. Все сразу захотят его сделать», - ирония в комментариях не прекращается.

«Они реально... или прикидываются?» - не понимает сибиряк.

«Мультипаспорт», - предложили название из фильма «Пятый элемент».

«Тогда уж, скорее, «жёлтая звезда», - закончилась дискуссия вполне ожидаемо.

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