Недолго музыка играла: задержана китаянка, которая спрыгнула с теплохода и переплыла границу ради работы в России

В Благовещенске будут судить 23-летнюю гражданку Китая, которая незаконно пересекла государственную границу ради работы. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

Как рассказала задержанная, которая жила в китайском городе Хэйхэ, она решила незаконно пересечь границу с целью трудоустройства в России. Летом она приобрела билет на теплоход и совершила прогулочный рейс, где визуально определила место максимально близкое к российскому берегу. Вечером того же дня женщина вновь села на теплоход и в один момент спрыгнула в реку, после чего вплавь пересекла границу России, проходящую по линии главного фарватера реки Амур.

Отмечается, что на берегу ее задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области. Уголовное дело против гражданки Китая направлено в суд. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.