Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:56

Недолго музыка играла: задержана китаянка, которая спрыгнула с теплохода и переплыла границу ради работы в России

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы

Фото: Pixabay

В Благовещенске будут судить 23-летнюю гражданку Китая, которая незаконно пересекла государственную границу ради работы. Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

Как рассказала задержанная, которая жила в китайском городе Хэйхэ, она решила незаконно пересечь границу с целью трудоустройства в России. Летом она приобрела билет на теплоход и совершила прогулочный рейс, где визуально определила место максимально близкое к российскому берегу. Вечером того же дня женщина вновь села на теплоход и в один момент спрыгнула в реку, после чего вплавь пересекла границу России, проходящую по линии главного фарватера реки Амур.

Отмечается, что на берегу ее задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области. Уголовное дело против гражданки Китая направлено в суд. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 8 минут назад

Администрация президента России подписалась на «Собеседник»

Общество 11 минут назад

Коррупция в Эстонии: Экс-министр, возившая детей в школу на служебной машине, пошла под суд

Общество 1 час назад

Что наша жизнь? Икра! Как купить новогодний деликатес с выгодой

Общество 1 час назад

Помощь с учёбой в 6 классе: от репетиторов до ГДЗ

Общество 2 часа назад

Россиянку оштрафовали за пропаганду наркотиков из-за чехла для телефона с изображением конопли

Политика 2 часа назад

Кремль опроверг информацию о переговорах администрации президента с Моргенштерном

Общество 2 часа назад

«Если от омикрона никто не умрет, это будет означать конец пандемии»: вирусолог дал новый прогноз

Политика 2 часа назад

«Закатись! Молодежь – все в Германию». Новое немецкое правительство хочет сделать безвизовый въезд молодым россиянам

Политика 2 часа назад

«Он ведь не окончательный кретин»: Политолог оценил переговоры Кремля с Моргенштерном

Общество 2 часа назад

Многодетные семьи в России освободят от уплаты НДФЛ от продажи жилья

Общество 3 часа назад

Актер Мэтью МакКонахи передумал идти в политику

Общество 3 часа назад

«Можно как угодно называть, но суть не меняется»: Песков прокомментировал новость о переименовании QR-кодов

Общество 4 часа назад

Юрий Хованский: «Они просто меня убьют!»

Общество 4 часа назад

В МИДе анонсировали новые ограничения из-за омикрон-штамма в России

Политика 4 часа назад

Лукашенко: США, Великобритания и Польша сговорились разрушить Евросоюз

Без рубрики 4 часа назад

Полиция в Дагестане, нашла и закрыла крипто-ферму

Политика 5 часов назад

СМИ: Кремль ведет переговоры с Моргенштерном. Претензии СК исчезнут, если он поддержит власть

Политика 5 часов назад

Леонид Радзиховский: «Переворот – понятие растяжимое»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика