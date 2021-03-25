«Навальнистов отправили «отдохнуть»: суды перестали восстанавливать на работе машинистов метро, уволенных за поддержку Навального
Сами уволенные считают, что именно после выборов суды к ним стали жестче
После выборов
Уже полгода длится история с увольнением порядка 200 машинистов из московского метрополитена, фамилии которых оказались в «слитой» базе тех, кто поставил свою подпись в поддержку оппозиционера Алексея Навального. 50 уволенных не смирились и подали заявления в суды. Сергей Александров — в их числе.
Сергей работал в метро машинистом-инструктором с 20 лет. Говорит, на сайте «Свободу Навальному» зарегистрировался, потому что хотел поддержать человека, которого, как он считает, посадили ни за что.
- Не могу назвать себя сильно политизированным, я и на митинги раньше не ходил, но вот подписался, - рассказал Сергей «Собеседнику». - Когда всплыла эта база, меня два раза вызывали к руководству. Во второй раз сказали выложить мобильный телефон на стол, чтобы я не записал вдруг эту беседу, и увольняться — либо по соглашению сторон, либо сами уволят. Я сказал, что я на больничном по уходу за ребенком и готов говорить обо всем только после него. Но вечером того же дня мне пришел расчет на карту. Потом я собрал документы и подал в суд.
Счет судебной хроники пока в пользу машинистов.
- 21:14 в пользу тех, кого уволили, - конкретизирует Александров. - 21 восстановился на работе через суд, 14 получили отказ. С середины июля и вплоть до сентябрьских выборов машинисты выигрывали суды. Но после выборов расклад резко поменялся: все московские суды пошли по странному сценарию — женщин восстанавливают, мужчин нет. С начала октября мы проиграли 6 дел, за это же время прошло всего три выигранных суда, и во всех трех на работе восстановили женщин.
В Подмосковье картина другая — там серьезный перевес выигранных дел.
- В Москве нас суды не слышат, даже когда у нас железные доказательства на руках, - возмущается Сергей. - Пришел свидетель и сказал, что с 12 до 13.30 мы с ним ехали в составе, о чем была сделана запись в формуляр, а судья в решении записала, что поездка была в 18.30. При этом по табели учета рабочего времени у меня плановое и фактическое время работы совпадают. Но так не может быть — если я прогулял, значит, у меня должно быть меньше фактических часов! Акт о прогуле составляли в депо, причем, те люди, которые в этот день вообще не работали — то есть они сделали это задним числом. В приказе стоит 12.05 дата прогула, но в этот день у меня был открыт больничный. Тогда они в суд принесли документ, что прогул якобы был 21 апреля, хотя это был мой обычный рабочий день. То есть, как я понимаю, они пытались замести следы, но оставляли еще большие следы.
Машинист мечтает вернуться за руль поезда метро.
- Специфика работы в метро очень узкая, и найти аналогичную зарплату сложно — около 120 тысяч рублей, - говорит Сергей. - Пойти на зарплату 30 тысяч рублей я не могу себе позволить — у меня двое детей. Но сейчас пошел временно работать в такси, чтобы как-то свести концы с концами.
«Какая разница, по какой статье тебя уволим»
Елисей Залкин 9 лет проработал машинистом метро.
- Я считаю себя хорошим специалистом, и дело свое люблю, мне нравится эта работа — есть в ней определенная романтика, - говорит он «Собеседнику». - Но она узкого профиля, и найти похожее место после увольнения мало реально.
Свое увольнение Елисей считает несправедливым. 21 апреля пошел встречать жену с работы.
- Заехал домой, переоделся, часов в 9 вечера был на Пушкинской. В этот день в городе шли митинги. Я забрал жену, приехал домой, - рассказывает Елисей. - Естественно, мне было интересно, что происходило в это время в центре, и я стал лазить по разным сайтам. Не помню, подписывался ли я на сайт «Свободу Навальному», но возможно и подписался, не придав этому особого значения. И вот как-то после ночной смены меня вызвали к начальству. Я мало что понял из этого разговора — что я где-то там «засветился», и что это как-то связано с митингами за Навального. А я просто за женой съездил в центр - и все. Я так и сказал, что мне проблемы не нужны. Уехал, отработал неделю. Через неделю меня вызвал к себе уже более высокий руководитель — начальник депо «Владыкино» Леонтьев. Для этого меня сняли со смены — я успел сделать только один круг из трех, как меня срочно сняли с поезда и отправили в депо. Там был примерно такой же разговор, только передо мной положили приказ об увольнении по соглашению сторон. «Если ты так топишь за Навального, то нам не по пути», - прямо сказал мне начальник. Я объяснил, что «попал под раздачу» случайно. И даже написал об этом объяснительную. Но еще через неделю мне объявили, что мне не надо заступать на смену, а сразу ехать в депо. Я уже знал, что происходит — это было уже четвертое увольнение за день по нашему депо по одному и тому же поводу. В депо мне опять предложили или соглашение сторон, или увольнение по статье. Я, естественно, ничего подписывать не стал. Так с 12 мая я не работаю.
«Навальнистов отправили «отдохнуть»
Елисей сейчас перебивается подработками — с увольнением по статье в трудовой книжке, говорит, нормальную работу не найти.
- Работал кладовщиком, потом на избирательной компании кандидата в депутата Анастасии Брюхановой. Сейчас в свои 33 пока не работаю, мастерю что-то на даче, - признается Елисей. - Семья и друзья, конечно, в шоке от того, как такое могло произойти — просто на ровном месте взяли и уволили, и жизнь перевернулась. Многие коллеги тоже отнеслись с сочувствием. Хотя были и те, кто говорил: так вам и надо, нечего лезть, куда не следует. Я был уверен, что вернусь на работу, так как оснований для увольнения не было.
Елисей тоже подтверждает, что до выборов машинисты выигрывали суды с неплохим счетом.
- У нас сначала был счет 2:0, потом 5:0, потом 10:0, - перечисляет Залкин, - стало казаться, что правда торжествует. Выигрывали даже безнадежные суды, когда ребята сами подписывали увольнение по соглашению сторон. Помогла шумиха — видимо, власти не хотели давать лишний повод для критики. Но после выборов опять стали массово поступать отказы, даже в таких железобетонно выигрышных делах, как у нас с Александровым. Мы привели в суд по несколько свидетелей со своей стороны, но никто их показания во внимание так и не принял. А у ответчиков не было ни свидетелей, ни оригиналов документов, но они все равно выиграли.
Александр и Залкин подали апелляцию, так как не согласны с решением суда в пользу метрополитена.
Внешне ситуация в метро успокоилась. Но в коллективе все равно обсуждают и скоропалительные увольнения, и судебные истории.
- Кто посмелее, спрашивают у руководства, что происходит, - делится Елисей. - Начальство нашего депо, не стесняясь, прямо говорит: «Да навальнистов отправили отдохнуть, но процесс сопровождается некоторым бурлением г...». А этим словом он называет своих коллег. При этом было негласное распоряжение - всех недовольных, кто еще остался работать, «валить» на экзаменах и тестах, чтобы подвести их под увольнение и избавиться от потенциальной «проблемы». А все рабочие инструкции написаны так, что при желании докопаться можно до каждого. Особенно, если он неугоден.