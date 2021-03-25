«Навальнистов отправили «отдохнуть»: суды перестали восстанавливать на работе машинистов метро, уволенных за поддержку Навального

Свое увольнение Елисей считает несправедливым. 21 апреля пошел встречать жену с работы.

- Заехал домой, переоделся, часов в 9 вечера был на Пушкинской. В этот день в городе шли митинги. Я забрал жену, приехал домой, - рассказывает Елисей. - Естественно, мне было интересно, что происходило в это время в центре, и я стал лазить по разным сайтам. Не помню, подписывался ли я на сайт «Свободу Навальному», но возможно и подписался, не придав этому особого значения. И вот как-то после ночной смены меня вызвали к начальству. Я мало что понял из этого разговора — что я где-то там «засветился», и что это как-то связано с митингами за Навального. А я просто за женой съездил в центр - и все. Я так и сказал, что мне проблемы не нужны. Уехал, отработал неделю. Через неделю меня вызвал к себе уже более высокий руководитель — начальник депо «Владыкино» Леонтьев. Для этого меня сняли со смены — я успел сделать только один круг из трех, как меня срочно сняли с поезда и отправили в депо. Там был примерно такой же разговор, только передо мной положили приказ об увольнении по соглашению сторон. «Если ты так топишь за Навального, то нам не по пути», - прямо сказал мне начальник. Я объяснил, что «попал под раздачу» случайно. И даже написал об этом объяснительную. Но еще через неделю мне объявили, что мне не надо заступать на смену, а сразу ехать в депо. Я уже знал, что происходит — это было уже четвертое увольнение за день по нашему депо по одному и тому же поводу. В депо мне опять предложили или соглашение сторон, или увольнение по статье. Я, естественно, ничего подписывать не стал. Так с 12 мая я не работаю.

«Навальнистов отправили «отдохнуть»

Елисей сейчас перебивается подработками — с увольнением по статье в трудовой книжке, говорит, нормальную работу не найти.

- Работал кладовщиком, потом на избирательной компании кандидата в депутата Анастасии Брюхановой. Сейчас в свои 33 пока не работаю, мастерю что-то на даче, - признается Елисей. - Семья и друзья, конечно, в шоке от того, как такое могло произойти — просто на ровном месте взяли и уволили, и жизнь перевернулась. Многие коллеги тоже отнеслись с сочувствием. Хотя были и те, кто говорил: так вам и надо, нечего лезть, куда не следует. Я был уверен, что вернусь на работу, так как оснований для увольнения не было.

Елисей тоже подтверждает, что до выборов машинисты выигрывали суды с неплохим счетом.

- У нас сначала был счет 2:0, потом 5:0, потом 10:0, - перечисляет Залкин, - стало казаться, что правда торжествует. Выигрывали даже безнадежные суды, когда ребята сами подписывали увольнение по соглашению сторон. Помогла шумиха — видимо, власти не хотели давать лишний повод для критики. Но после выборов опять стали массово поступать отказы, даже в таких железобетонно выигрышных делах, как у нас с Александровым. Мы привели в суд по несколько свидетелей со своей стороны, но никто их показания во внимание так и не принял. А у ответчиков не было ни свидетелей, ни оригиналов документов, но они все равно выиграли.

Александр и Залкин подали апелляцию, так как не согласны с решением суда в пользу метрополитена.

Внешне ситуация в метро успокоилась. Но в коллективе все равно обсуждают и скоропалительные увольнения, и судебные истории.

- Кто посмелее, спрашивают у руководства, что происходит, - делится Елисей. - Начальство нашего депо, не стесняясь, прямо говорит: «Да навальнистов отправили отдохнуть, но процесс сопровождается некоторым бурлением г...». А этим словом он называет своих коллег. При этом было негласное распоряжение - всех недовольных, кто еще остался работать, «валить» на экзаменах и тестах, чтобы подвести их под увольнение и избавиться от потенциальной «проблемы». А все рабочие инструкции написаны так, что при желании докопаться можно до каждого. Особенно, если он неугоден.