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Вчера, в 22:09

«Кто его разбудил? Для чего он это сделал?» В сети иронизируют над новым спичем Медведева

На этот раз экс-президент и экс-премьер решил поговорить про «маргинализацию иностранцев»

Фото: Агентство "Москва"

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев решил напомнить стране о себе и заявил, что России нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться.

«Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов, а примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности. Мы это прекрасно с вами понимаем», - сказал он на совещании, посвящённом проблемам реализации миграционной политики государства.

По его словам, организованные этнические группировки представляют сегодня особую опасность. Зампред Совбеза отметил, что бесконтрольный поток беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Северной Африки, из Афганистана привёл к серьёзным последствиям.

«Это, конечно, провоцирует всплеск преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение в целом. Потому что этим недовольны коренные жители государств», - добавил Медведев.

Кроме того, он предложил подумать «над повышением государственного контроля в сфере миграции».

«Мы меры в этом направлении предпринимаем, предпринимаем регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня», - заключил зампред.

В соцсетях очередное заявление Медведева приняли с уже привычной долей иронии.

«Кто его разбудил? Зачем он это сделал?» - вопрошает читатель.

«А все проще, чем нам пытаются представить! Нужно поддерживать коренное население страны и платить достойную зарплату, понятно, что цены ещё вырастут, но без этого никак! Не стоит привлекать мигрантов! И прекратить решать внешнюю политику страны в ущерб населению! И вести такую политику, что бы людям было выгодно оставаться на той территории, где они родились, а не ехали все в один город!» - рассуждает россиянин.

«Проснулся! Съездил бы в Капотню на экскурсию…» - предложил студент.

«Поздно, батенька, поздно… Их уже миллионы», - написал москвич.

«Самый простой способ не допустить маргинализации иностранцев - не оставлять их здесь», - звучит ещё одно предложение.

«Сами же эти рассадники и устроили. Крайних не нужно искать. Поднимите зарплаты и люди пойдут работать, среди своих граждан очень много высококлассных специалистов различных сфер деятельности. Делайте основной упор на своих граждан, оторвитесь от этих труб-потоков», - разумно рассудил пенсионер.

Теги: #Медведев

Рубрика: Общество

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