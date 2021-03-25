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«Если от омикрона никто не умрет, это будет означать конец пандемии»: вирусолог дал новый прогноз

Главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о новом штамме коронавируса, который напугал мир

Фото: АГН "Москва"

Появление нового штамма коронавируса,, которому уже дали название "омикрон", вызвало панику в мире, сравнимую с началом 2020 года. Масла в огонь подлили эксперты ВОЗ, которые сравнили новый штамм с первым коронавирусом по заразности, а по летальности - с самой Эболой.

Но главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн увидел в новой заразе обнадеживающие признаки.

-Если смертельных случаев от омикрона не будет, то этот вирус означает приближающийся конец пандемии, потому что он ведёт себя как вырожденец — 52 мутации в одном гене. Это значит, что у него дисбаланс в генетической системе, который удерживается хорошим отпором. И возможно, что этот вирус настолько повреждён, что неспособен вызывать тяжёлые заболевания. Вот распространяться способен, а вызывать тяжёлые заболевания — нет, — высказался в разговоре с NEWS.ru исследователь.

Ученый добавил, что пока омикрон не вызвал ни одной смерти, да и число заболевших относительно невелико - около 100 человек по всему миру. Штамм обнаружили в Южной Африке, с которой ряд европейских стран уже ограничил воздушное сообщение. Плохая новость в том, что вирус содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам.

Рубрика: Общество

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