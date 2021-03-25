Что наша жизнь? Икра! Как купить новогодний деликатес с выгодой

Скачок до 5 тысяч рублей — это уже не первое в этом году заметное подорожание красной икры.

- Весной икра стоила и дороже - 6 тысяч рублей за кг, потому что продавали остатки прошлого урожая А на фоне хорошего вылова, в конце сентября цена все-таки пошла вниз и дошла до 3200 рублей в опте. Но в этом году продавцы начали рано играть в предновогодние продажи, и цена поднялась до 5 тысяч рублей, - рассказал «Собеседнику» исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин. - Но еще вполне можно найти по 4 500 рублей за кг — это распродают остатки те, кто покупал оптом по 3200-3600. А основной спрос будет, конечно, в декабре, поэтому перспектив снижения цен очень мало. Снижение пойдет уже только после Нового года.

Чтобы сэкономить, придется хорошо поискать. Если на новогодний стол нужна икра, эксперт советует покупать ее уже сейчас.

- Но там другая проблема — трудно найти качественный продукт, - продолжает специалист. - В этом году был большой улов, и из-за больших объемов она не всегда отрабатывалась по ГОСТу. В идеале рыба должна живой доставляться на завод, там ее забивают, потом пробивают и заготавливают икру — от вылова до времени производства по нормам должно проходить два часа. А когда рыбы много, норматив не выдерживается, и часто применяется снулая рыба — это допустимо, но идет потеря качества, долго такая рыба уже не хранится.

Простому человеку не так просто разобраться в том многообразии икры, которое предлагают покупателям.

- Лучше ориентироваться на икру проверенных брендов, которую делают крупные компании, работающие на Дальнем Востоке — они много лет уже на рынке, продукция у них качественная. А если икра произведена в районах, далеких от Дальнего Востока, надо быть внимательным. Проверить можно, если взять небольшую баночку на пробу, - советует эксперт.

Особую бдительность надо проявлять именно в канун Нового года.

- Обязательно будут вбросы разной продукции — в том числе и некачественной. И цены будут сбрасывать, чтобы привлечь. Надо быть аккуратными. В основном, икра, которая у нас сейчас на рынке — пробойная, с Дальнего Востока, и она уже вся сделана. Она приходит в центральные районы в контейнерах по 25 килограммов, а здесь она просто расфасовывается. Она рассчитана на срок хранения примерно на год (правила хранения должны соблюдаться — температура минус 1 — плюс 3), но в ее состав входят консерванты. Без консервантов — это солено-мороженая икра, но в ней нужно разбираться. Солено-мороженую икру можно только замораживать, она хранится при температуре минус 18 градусов до года. Когда вы достаете такую икру из морозильника, то ее нужно сразу съесть. Если за один раз ее не съедаете, то оболочки у нее размягчаются, и она превращается в кашицу. Есть можно, но товарного вида нет, и на стол ее уже не поставить.