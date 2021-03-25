Администрация президента России подписалась на «Собеседник»

Управление делами президента России потратит более 20 млн рублей на различные печатные издания - как отечественные, так и иностранные, следует из данных портала госзакупок.

Победителями четырёх торгов стали ООО «Подписка Экспресс» и индивидуальный предприниматель Алексей Филатов. Среди прочего, АП выписал 10 комплектов еженедельника «Собеседник» общей стоимостью 25 300 рублей.

Среди российских издания наибольшей популярностью в администрации президента пользуется «Коммерсантъ», «Ведомости», «Комсомольская правда» и «Российская газета». Выписывают в АП и журналы, в том числе Forbes, «Эксперт» и «Профиль». Среди иностранной прессы лидирует журнал The Economist, на втором месте - Time.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин сам просматривает свежую прессу и новости в интернете.

— В Кремле и Ново-Огарёве у президента на столе или в приёмной есть практически полный набор газет и журналов, - говорил Песков в интервью газете «Аргументы и факты».