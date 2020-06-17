«Херувимы в шоке!» Патриарх Кирилл отстранил от службы Епископа, ударившего священника во время литургии

Наместника Андреевского монастыря епископа Мытищинского Феофилакта отстранили от священнослужения из-за видео, на котором он бьет по голове священника во время литургии. Сейчас его дело изучает Общецерковная дисциплинарная комиссия. Об этом сообщил ТАСС заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«После появления видеозаписи была проведена предварительная проверка, на основании которой было принято упомянутое вами решение. Владыка, действительно, не служит до окончания полного изучения дела в Общецерковной дисциплинарной комиссии», – сказал епископ Савва, отвечая на вопрос о том, находится ли епископ под церковным следствием без права служения.

Как отмечается, результаты проверки будут представлены патриарху и Священному синоду.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как во время литургии в храме епископ бьёт в лоб служившего с ним священника. В описании видео говорится, что это произошло в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре. В субботу патриарх Кирилл временно отстранил 72-летнего епископа Феофилакта от исполнения обязанностей наместника Андреевского монастыря, помощника первого викария патриарха по городу Москве и управляющего Юго-Западным викариатством столицы.

Видео: Youtube-канал Редкие Записи