Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:14

«Херувимы в шоке!» Патриарх Кирилл отстранил от службы Епископа, ударившего священника во время литургии

Сейчас идет проверка, результаты которой будут представлены патриарху и Священному синоду

Фото: Youtube-канал Редкие Записи

Наместника Андреевского монастыря епископа Мытищинского Феофилакта отстранили от священнослужения из-за видео, на котором он бьет по голове священника во время литургии. Сейчас его дело изучает Общецерковная дисциплинарная комиссия. Об этом сообщил ТАСС заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). 

«После появления видеозаписи была проведена предварительная проверка, на основании которой было принято упомянутое вами решение. Владыка, действительно, не служит до окончания полного изучения дела в Общецерковной дисциплинарной комиссии», – сказал епископ Савва, отвечая на вопрос о том, находится ли епископ под церковным следствием без права служения.

Как отмечается, результаты проверки будут представлены патриарху и Священному синоду.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как во время литургии в храме епископ бьёт в лоб служившего с ним священника. В описании видео говорится, что это произошло в Андреевском ставропигиальном мужском монастыре. В субботу патриарх Кирилл временно отстранил 72-летнего епископа Феофилакта от исполнения обязанностей наместника Андреевского монастыря, помощника первого викария патриарха по городу Москве и управляющего Юго-Западным викариатством столицы.

Видео: Youtube-канал Редкие Записи

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 3 часа назад

Ухаживавший за своей бабушкой в больнице под видом врача томич из-за угроз уехал из России

Общество 4 часа назад

«Кому не нравится — газуйте домой!». Шахтеры «Листвяжной» рассказывают о нарушениях техники промышленной безопасности

Общество 4 часа назад

Прощание с Александром Градским пройдет 1 декабря в театре «Градский холл»

Общество 4 часа назад

Эксперт Роспотребнадзора опроверг сообщение об обнаружении штамма «омикрон» в России

Общество 6 часов назад

Новый штамм COVID-19 «омикрон» добрался до России

Общество 8 часов назад

В Госдуме рассказали, какие важные законы вступят в силу в декабре

Общество 9 часов назад

Число пострадавших после взрыва на шахте в Кузбассе выросло до 76

Общество 1 день назад

Водитель трамвая поехал на обед, а не на конечную. Прокуратура начала проверку

Общество 1 день назад

В Чечне в школьную программу по истории включили книгу об отце Кадырова. Её написал полицейский

Общество 1 день назад

«Гинцбург стал ассоциироваться с Лёней Голубковым»: в сети вновь проходятся по создателю «Спутника V»

Общество 1 день назад

«Чтобы прочитать мнение народа о QR-кодах, Володину понадобится лингвист, знающий языковые шедевры»

Общество 1 день назад

«Глюкоза, родная, ну, ты чего делаешь?» В Госдуме ответили на идею открыть курилки в школах

Общество 1 день назад

«Как Заворотнюк»: Калашникова рассказала, как спасают Градского

Общество 1 день назад

Правительство запустило пилотный проект по оказанию бесплатной юридической помощи. Пока в 10 регионах

Общество 1 день назад

Из «Вышки» уволили ещё двух профессоров. Юристы критически относятся к состоянию права в РФ

Общество 1 день назад

Противник QR-кодов распылила в полицейских дихлофос. На неё завели уголовное дело

Политика 1 день назад

Жириновский назвал ФСИН «сталинской системой лагерей» и призвал к её реформированию

Общество 1 день назад

Меркель уйдет с музыкой, «безумный» приговор пиарщику, мэр на два дня. Главное к 27 ноября

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика