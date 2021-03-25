В Госдуме рассказали, какие важные законы вступят в силу в декабре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о законах, которые вступят в силу в декабре этого года, среди них закон об упрощенных процедурах регистрации ребенка, ужесточение контроля в сфере борьбы с финансовыми пирамидами. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения – станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ», – пишет спикер.

Володин отметил ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере. С началом зимы у россиян появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. По его словам, такое решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды.

Другое нововведение защитит людей от навязывания дополнительных услуг при обращении за кредитом. Будет запрещено проставлять за заемщика в договоре отметки, означающие его согласие с предложенными условиями. Банки также не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка.

С декабря также будет представлен бесплатный доступ к социально значимым сайтам, будет введена досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды, вводится административная ответственность за нарушение требований обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств.

Со следующего месяца все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 дней, должны будут сдавать отпечатки пальцев и проходить медосмотры. Кроме того, регистрация актов гражданского состояния станет доступна в любых ЗАГСах, начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов.