Водитель трамвая поехал на обед, а не на конечную. Прокуратура начала проверку

В Новосибирске жители пожаловались на внезапное изменение маршрута трамвая №2. Водитель заявил, что до конца маршрута не поедет и высадил всех пассажиров на одной из остановок, предложив подождать следующий трамвай. Причина оказалась проста — он поехал на обед.

«Водитель трамвая отказался осуществлять услуги перевозки по установленному 2-му маршруту, а направился "на обед" по 16-му маршруту», — говорится в пресс-релизе Прокуратуры Новосибирской области, которая ссылается на сообщения в СМИ.

В ведомстве заявили, что намерены провести проверку по данному факту и попытаться разобраться, на каком основании водитель отказался везти людей и самовольно изменил маршрут.