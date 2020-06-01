В Чечне в школьную программу по истории включили книгу об отце Кадырова. Её написал полицейский

Биографическое произведение «Путь, озарённый светом» об истории жизни экс-главы Чечни Ахмата Кадырова было включено в школьную программу для старшеклассников Республики. Об этом пишет издание «Кавказ.Реалии»*.

Автором произведения выступает глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чеченской Республике Амруди Эдилов. Издание указывает, что человек с таким же именем до 2015 года занимался торговлей, а Эдилов занял свой пост лишь в 2018 году.

Книга с сентября входит в школьную программу по истории России как дополнительный материал для изучения. Никаких других подобных произведений Эдилова изданию найти не удалось.

Информацию о том, что книги уже развезли во все учебные заведения региона, подтверждает и местное телевидение, которое опубликовало хвалебный репортаж, как «дети увлечённо слушают учителя, отвечая на вопросы».

Как рассказывает сам автор произведения, идея написать такую книгу об Ахмате Кадырове к нему пришла во время совещания с его сыном Рамзаном Кадыровым в 2019 году, когда тот сравнивал времена правления своего отца с британским сериалом «Игра Престолов»: «У нас тоже было много королевств, много банд. Кто хотел — дрался друг с другом», — говорил тогда Кадыров, добавляя, что его отец установил в регионе единовластие.

*Корпорация РСЕ/РС, в которую входит издание «Кавказ.Реалии» включена в России в реестр «иностранных агентов».