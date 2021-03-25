Правительство запустило пилотный проект по оказанию бесплатной юридической помощи. Пока в 10 регионах

В России может появиться федеральная государственная информационная система по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам. Выводы о том, нужна ли она и как должна функционировать, будут делать по итогам экспериментальной программы, которая будет распространяться на десять субъектов Федерации, передает пресс-служба правительства.

Пилотный проект в ближайшее время планируется запустить в Татарстане, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. Его целью является, в том числе борьба с мошенниками, которые нередко убеждают россиян обратиться за бесплатными консультациями к ним, но в итоге оказывается, что они вовсе не бесплатные.

«Сейчас в России нет единого подхода к оказанию гражданам бесплатной правовой помощи. Для того чтобы понять, к кому за ней обратиться, людям приходится изучать множество информационных ресурсов», — объясняют в пресс-службе правительства причины, по которым россияне часто попадаются на удочку мошенников.

Курировать проект будет Министерство юстиции, которое в итоге должно предоставить отчёт. Он ляжет в основу решения о дальнейшей судьбе инициативы, которая, возможно, будет распространена на всю страну.

Какие конкретно услуги будут оказывать в новой службе, не уточняется, как и сроки реализации проекта.