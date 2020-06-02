«Как Заворотнюк»: Калашникова рассказала, как спасают Градского

За жизнь Александра Градского продолжают бороться столичные врачи. Вчера наставник «Голоса» был доставлен в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт. Врачи пока не дают никаких прогнозов относительно состояния артиста. Молчат и его родные. Анна Калашникова уверяет: действовать нужно незамедлительно, как в и случае с Заворотнюк.

- Я потрясена случившимся, - вздыхает Анна. – Я знала, что после коронавируса состояние Александра Борисовича ухудшилось: ему было трудно ходить, начались проблемы с давлением. Все-таки у него было 70 процентов поражения легких. Несмотря на недомогание, он находил силы на работу. Даже на съемки «Голоса» приезжал.

По словам Калашниковой, на данный момент врачам сложно давать прогнозы относительно шансов Градского на полное выздоровление. Поэтому она призывает поклонников Александра Борисовича действовать самостоятельно.

- Ситуация непростая, такая же, как у Насти Заворотнюк, - продолжает Анна. – Когда она была в тяжёлом состоянии, ей помогла коллективная молитва. Я призываю всех поклонников поступить так же. Я знаю, что многие уже начали молиться. И правильно делают. Только коллективная молитва поможет нам спасти Александра Борисовича.

Калашникова знает: Александр Борисович не любит обращаться к врачам.

- Близким нужно было настаивать, - вздыхает Анна. – Чтобы не доводить до такой ситуации. Александр Борисович – наше национальное достояние. Я очень надеюсь, что он выздоровеет и будет нас радовать ещё очень много лет.