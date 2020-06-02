Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:07

«Как Заворотнюк»: Калашникова рассказала, как спасают Градского

Анна надеется, что Александр Борисович преодолеет трудности

Фото: instagram

За жизнь Александра Градского продолжают бороться столичные врачи. Вчера наставник «Голоса» был доставлен в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт. Врачи пока не дают никаких прогнозов относительно состояния артиста. Молчат и его родные. Анна Калашникова уверяет: действовать нужно незамедлительно, как в и случае с Заворотнюк.

- Я потрясена случившимся, - вздыхает Анна. – Я знала, что после коронавируса состояние Александра Борисовича ухудшилось: ему было трудно ходить, начались проблемы с давлением. Все-таки у него было 70 процентов поражения легких. Несмотря на недомогание, он находил силы на работу. Даже на съемки «Голоса» приезжал.

По словам Калашниковой, на данный момент врачам сложно давать прогнозы относительно шансов Градского на полное выздоровление. Поэтому она призывает поклонников Александра Борисовича действовать самостоятельно.

- Ситуация непростая, такая же, как у Насти Заворотнюк, - продолжает Анна. – Когда она была в тяжёлом состоянии, ей помогла коллективная молитва. Я призываю всех поклонников поступить так же. Я знаю, что многие уже начали молиться. И правильно делают. Только коллективная молитва поможет нам спасти Александра Борисовича.

Калашникова знает: Александр Борисович не любит обращаться к врачам.

- Близким нужно было настаивать, - вздыхает Анна. – Чтобы не доводить до такой ситуации. Александр Борисович – наше национальное достояние. Я очень надеюсь, что он выздоровеет и будет нас радовать ещё очень много лет.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 35 минут назад

«Гинцбург стал ассоциироваться с Лёней Голубковым»: в сети вновь проходятся по создателю «Спутника V»

Общество 38 минут назад

«Чтобы прочитать мнение народа о QR-кодах, Володину понадобится лингвист, знающий языковые шедевры»

Общество 39 минут назад

«Глюкоза, родная, ну, ты чего делаешь?» В Госдуме ответили на идею открыть курилки в школах

Общество 1 час назад

Правительство запустило пилотный проект по оказанию бесплатной юридической помощи. Пока в 10 регионах

Общество 3 часа назад

Из «Вышки» уволили ещё двух профессоров. Юристы критически относятся к состоянию права в РФ

Общество 3 часа назад

Противник QR-кодов распылила в полицейских дихлофос. На неё завели уголовное дело

Политика 4 часа назад

Жириновский назвал ФСИН «сталинской системой лагерей» и призвал к её реформированию

Общество 4 часа назад

Меркель уйдет с музыкой, «безумный» приговор пиарщику, мэр на два дня. Главное к 27 ноября

Общество 14 часов назад

Что известно о новом штамме «омикрон», пополнения в реестре иноагентов и дела по следам пыток: новости к полуночи 26 ноября

Общество 16 часов назад

«Мемориал»: дело о ликвидации

Политика 16 часов назад

К Сидоровым пришлось

Общество 16 часов назад

Константина Котова арестовали на 9 суток за призывы выйти в защиту «Мемориала»*

Общество 16 часов назад

Главреда телеграм-канала Sota объявили иностранным агентом

Общество 16 часов назад

Бастрыкин вылетел вслед за Моргенштерном на Ближний Восток

Общество 18 часов назад

Андрей Караулов: «Началась охота на ведьм»

Общество 18 часов назад

Владимир Познер против запрета на упоминания в СМИ должности преступника

Общество 19 часов назад

«Вместо реальной борьбы с бедностью – постоянные попытки манипулировать статистикой»

Общество 19 часов назад

«Когда тебя берут во дворе для допроса, задумываешься»: Блогер Ларин, давший показания по делу Хованского, уехал из России

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика