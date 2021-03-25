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«Гинцбург стал ассоциироваться с Лёней Голубковым»: в сети вновь проходятся по создателю «Спутника V»

Россияне не понимают, как можно доверять человеку, который «допускает сокращение сроков испытаний на основании того, что привился президент»

Фото: Global Look Press

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавирусной инфекции не вызвала негативных последствий даже у маленьких детей. По его словам, этим же препаратом воспользовался и он сам.

«Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников - шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить», - сказал Гинцбург.

Ранее заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 «Спутник V» безболезненна и имеет минимумом побочных эффектов. Препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, пояснил он.

Но, как известно, в соцсетях Гинцбургу не особо-то доверяют…

«Гинцбург, у нас что, большая заболеваемость ковидом у детей? Может лучше помочь детям, которым просят деньги на операцию?» - уточняет читатель.

«Рассказы об успехах от Мясникова, Гинцбурга, Поповой, Пескова, Малышевой, Проценко всегда очень интересно слушать... Но нет ли где-нибудь рассказов тех, кто вызывает чуть больше доверия, чуть больше уважения, пользуется чуточку большим авторитетом?» - вопрошает читатель.

«Где статьи о том, какие действия наша новая Госдума и наше новое правительство предприняло на призывы президента о борьбе с бедностью? Каждый день этот Гинцбург на первых полосах, Америка, Украина. Где статьи о строительстве новых градообразующих предприятий, о том, что делается для граждан РФ? Таких статей, наверно, должно быть больше, чем рассказов Гинцбурга!» - возмущен москвич.

«Нужно общественное мнение. Если я хочу защитить своего ребенка от Гинцбурга, я нормальная?» - вопрошает молодая мама.

«Данная личность стала ассоциироваться с Лёней Голубковым», - вспомнил персонажа из 1990-х читатель.

«Вот не вызывают у меня доверия слова человека, который допускает сокращение сроков клинических испытаний только на тех основаниях, что добровольцем выступает президент. Только Путин заикнулся о вакцинации маленьких и на тебе - и побочки сразу нет, и сроки-то можно сократить...... Это, по-моему, не про здоровье, а про деньги история…» - в шоке от происходящего уралец.

«Согласен! Как быстро теория обретает практическое воплощение! И, главное, ВСЁ получается хорошо! Да, Гинцбург?» - звучит напоследок риторический вопрос.

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