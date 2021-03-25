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«Чтобы прочитать мнение народа о QR-кодах, Володину понадобится лингвист, знающий языковые шедевры»

В сети уверены, что спикер Госдумы «скажет, что изучил комментарии и в основном все за введение QR-кодов, хотя там 99% резко против»

Фото: Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует организовать работу по изучению всех комментариев, полученных им от пользователей в соцсетях по теме законопроектов о QR-кодах, политик признался, что не ожидал, что их будет так много.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы. Под записью спикера ГД в Telegram, где политик рассказал о проектах по QR-кодам, пользователи оставили более 600 тысяч комментариев, их количество постоянно растёт.

«За прошедшие 3 дня получил от вас огромное количество сообщений, где вы высказываете свое мнение по поводу внесённых правительством в Госдуму законопроектов о QR-кодах. Не ожидал, что их будет так много», - написал Володин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что будет организована работа по изучению всех комментариев.

«Очевидно, одному с таким объёмом справиться не получится. Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время», - добавил политик.

Впрочем, в соцсетях уверены, что Володин все равно вывернет все так, как нужно ему.

«Ага, скажет, что изучил комментарии - в основном люди поддерживают введение QR-кодов, хотя там 99% резко против, за исключением нескольких ботов», - пишет читатель.

«Для ознакомления с информацией в сообщениях ему понадобятся лингвисты с желанием изучать новые языковые шедевры...» - предупреждает россиянин.

«Ну да, он уже учёл мнение саратовской пенсионерки…» - вспомнил летнюю историю саратовец.

«Где та бабка, которая Володина поколотить обещала? Пора бы… Вот она - настоящий мужик! Всю правду в глаза сказала, за всех россиян», - поддержал предыдущего комментатора следующий.

Теги: #Володин, #QR-код

Рубрика: Общество

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