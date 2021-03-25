Во Владивостоке мужчину подозревают в убийстве и расчленении зятя

Управление МВД по Приморскому краю сообщило о задержании 60-летнего жителя региона, который подозревается в убийстве своего 41-летнего зятя. Дело было возбуждено после обнаружения в одном из колодцев черного пакета с расчлененным телом мужчины, который ранее был объявлен в розыск как пропавший без вести.

«Предварительно установлено, что задержанный причастен к убийству своего зятя после возникшей между ними ссоры в июне текущего года», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

В следственном управлении СКР по Приморскому краю уточняют, что дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство»). По данным ведомства, конфликт, в результате которого мужчина был убит, произошел в доме на Маньчжурской улице во Владивостоке.

Подозреваемый во время инцидента был пьян и потребовал от своего зятя вернуть якобы украденный им миллион рублей. Сперва он лишь угрожал ему убийством, но затем произвел в члена семьи выстрел из неустановленного следствием оружия.

«После совершения преступления подозреваемый предпринял меры к сокрытию следов преступления, расчленил тело и вывез с места происшествия», — говорят в пресс-службе местного СК.