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«Вместо реальной борьбы с бедностью – постоянные попытки манипулировать статистикой»

В сети оценили инициативу Минтруда по изменению подхода подсчёта бедных, россияне уверены, что власть теперь точно «победит» бедность и нищету в стране

Фото: Global Look Press

Минтруд планирует ввести новый подход к учёту числа бедных в России. Как следует из проекта постановления правительства, ведомство предлагает использовать в качестве инструмента показатель границы бедности — прожиточный минимум за четвёртый квартал прошлого года, то есть 11,3 тысячи рублей.

«Граница бедности будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учётом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал», - сообщается в постановлении.

В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что границу бедности собираются использовать только как статистический показатель, а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.

Также сообщается, что ведомство считает, что переход к такой комбинируемой модели позволит оценивать уровень бедности в динамике, а также исключить ситуацию, когда измеряемый показатель увеличивается по мере роста экономики и медианного дохода.

Соответствующий проект уже внесён на рассмотрение Российской трёхсторонней комиссии.

Манипуляции с подсчётом бедных вызвали в соцсетях бурное негодование.

«Они бы лучше думали, как поднять доходы бедных! А не методики меняли! Как набивали свои карманы, так и набивают, а как есть нищета так она и есть, как не считай!» - в бешенстве читатель.

«Предлагаю внести поправку в Конституцию: запретить депутатам называть себя народными!» - прозвучала разумная идея.

«Скоро в России за разговоры о бедности, нищете и бедных, будут наказывать!» - уверен пенсионер.

«Вот таким образом в России побеждают бедность. Скоро бедных в России совсем не останется после введения очередной методики подсчёта» - прогнозирует москвич.

«А что, так можно было?! Сейчас уровень жизни так и попрёт!» - ироничен студент.

«А чем старый подход стал плох? Бедных много развелось?» - уточняет девушка.

«Постоянные попытки власти манипулировать статистикой, вместо реальной борьбы с бедностью. Раз - и нет бедных, раз - и нет детских домов в Подмосковье. Как же все просто у нас получается», - в шоке читатель.

«Ну, теперь бедность точно победим. Главное рассчитать правильно!» - уверен россиянин.

«Почему бы просто не запретить слова «Бедность», «Нищета». Зато сразу победа, и орден Путину», - предлагает властям петербуржец.

«Ну, Слава Богу! Наконец-то я стану богатым. Надоело в бедных ходить. Давайте скорее новую методику!» - звучит ещё один ироничный комментарий.

«Заниматься нужно методиками уничтожения бедности, а не методиками оценки той самой бедности. Если ишака назвать скакуном, то лошадью он же не станет», - привёл пример пенсионер.

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