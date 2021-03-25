Владимир Познер против запрета на упоминания в СМИ должности преступника

Вслед за национальностью и религией депутаты хотят запретить СМИ указывать пол и должность преступников. Рамзан Кадыров и чеченский парламент запустили прогрессирующий «бешеный принтер» ограничений. Сразу после того, как в Тюмени пьяный сотрудник Следственного комитета на своём BMW задавил насмерть двух дорожных работников, в Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП.

Правовые ограничения СМИ в России и без того жёсткие: мы не можем писать форму самоубийства, без маркировок говорить об иноагентах. Законодатели заявили табу на национальность, преступников, теперь – на их должность.

– Я категорически против этих запретов, – заявил «Собеседнику» Владимир Познер. – И вообще, попытка заткнуть рот средствам массовой информации имеет советское происхождение и вполне жива в Государственной думе, которая является по своему составу в основном советской.

Телеакадемик отметил, что вместе с тем выступает против упоминания СМИ национальностей и религии человека.

– Мне все равно, кто убил мою жену, русский или узбек, – пояснил Владимир Познер. – Это не имеет никакого значения и вызывает только национальную рознь, равно, как и упоминание религии преступника. Есть вещи, которые не следует вообще сообщать. А вот упоминание должности – это совсем другое дело. Не знаю, надо ли это возводить в запрет. Но надо как-то договориться о некоторых принципах, – заключил Познер.