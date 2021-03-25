В России за сутки от коронавируса погибло 1235 человек

За последние сутки в России выявлено 34 690 новых случаев коронавируса, из них 7,1% не имели клинических проявлений болезни, полностью выздоровели еще 36 145 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с заболеванием.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (3929), Московской области (1812), Санкт-Петербурге (1704), Самарской области (1184), а также в Краснодарском крае (807) и в Воронежской области (765).

За весь период пандемии в России выявлено 9 502 879 случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 270 292 летальных исхода, выздоровел 8 200 971 человек.

По данным на 25 ноября, в США от ковида за сутки погибло 1633 человека, она находится на первом месте в мире по количеству заболевших. При этом в Индии, которая занимает вторую строчку по количеству выявленных случаев заболевания, за сутки погибло 396 человек. Россия находится на пятом месте в этом списке.