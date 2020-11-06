Скоммуниздили. Полиция не досчиталась 105 барьеров, выставленных в центре Москвы к митингу КПРФ

Министерство внутренних дел начало проверку по факту пропажи 105 фан-барьеров, которые стояли на Пушкинской площади в Москве. Об этом агентству «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

Барьеры привезли в центр ещё 25 сентября в связи с запланированных несогласованным с властями митинге КПРФ, где коммунисты намеревались выступить против фальсификации электронного голосования в столице. На тот момент их было 646 штук, но в итоге оказалось, что до конца ноября простоял лишь 541 барьер.

«25 ноября в 12:30 в полицию поступила информация о пропаже фан-барьеров (...) Всего на место было доставлено 646 фан-барьеров, однако при заборе конструкций 25 ноября была обнаружена недостача ограждений в количестве 105 штук», — рассказал собеседник агентства.

Кому могли понадобиться барьеры, а также каков итоговы ущерб, не сообщается.

Это уже не первая подобная кража имущества у силовых структур в центе Москвы. В июле «Собеседник» писал о поступившем в полицию обращении от представителей Минобороны — у российских вооруженных сил тогда срезали 500 метров кабеля связи, протянутого в канализации на Пречистенской набережной.