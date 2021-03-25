«Мемориал»: дело о ликвидации

Но пока, судя по настойчивому стремлению прокуратуры добиться ликвидации и международной общественной организации «Мемориал»*, и правозащитного центра «Мемориал»*, с со сдачей теста выходит не очень.

В четверг Верховный суд начал рассматривать дело о ликвидации «большого «Мемориала»*, который Генпрокуратура обвиняет в нарушении закона об иноагентах. В понедельник, когда номер «Собеседника» подписывался в печать», в Мосгорсуде началось предварительное слушание по аналогичному делу, где фигурантом выступает уже «малый» «Мемориал»*.

– В своё время органы прокуратуры проделали огромную работу по восстановлению справедливости к безвинно пострадавшим. Доброе имя было возвращено тысячам жертв репрессий. В их числе есть и Емельян Еремеевич Миронов, мой дед, расстрелянный 4 ноября 1937-го на Смоленщине. Он был простым крестьянином. Его судьба – просто чье-то выполнение плана по «врагам народа». А сегодня кто-то увидел недочёты в бумагах и пытается на этом основании ликвидировать общество, ставшее хранителем памяти о трагических страницах истории нашей страны, – сказал Сергей Миронов.