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«Мемориал»: дело о ликвидации

«Это тест по истории, который сегодня сдаёт государство по собственной инициативе, – так охарактеризовал происходящее лидер «СР – За Правду» Сергей Миронов. – И у него нет права провалить этот тест. Иначе последствия могут быть непредсказуемыми»

Фото: соцсети

"Мемориал"* (признан НКО-иноагентом)

Но пока, судя по настойчивому стремлению прокуратуры добиться ликвидации и международной общественной организации «Мемориал»*, и правозащитного центра «Мемориал»*, с со сдачей теста выходит не очень.

В четверг Верховный суд начал рассматривать дело о ликвидации «большого «Мемориала»*, который Генпрокуратура обвиняет в нарушении закона об иноагентах. В понедельник, когда номер «Собеседника» подписывался в печать», в Мосгорсуде началось предварительное слушание по аналогичному делу, где фигурантом выступает уже «малый» «Мемориал»*.

– В своё время органы прокуратуры проделали огромную работу по восстановлению справедливости к безвинно пострадавшим. Доброе имя было возвращено тысячам жертв репрессий. В их числе есть и Емельян Еремеевич Миронов, мой дед, расстрелянный 4 ноября 1937-го на Смоленщине. Он был простым крестьянином. Его судьба – просто чье-то выполнение плана по «врагам народа». А сегодня кто-то увидел недочёты в бумагах и пытается на этом основании ликвидировать общество, ставшее хранителем памяти о трагических страницах истории нашей страны, – сказал Сергей Миронов.

Фото: с сайта https://7x7-journal.ru
Адвокаты Мария Эйсмонт, Генри Резник, Михаил Бирюков.

Защитники говорили в суде о несоразмерности наказания содеянному. По словам юриста «Мемориала»* Татьяны Глушковой, организацию хотят ликвидировать за «несвоевременное навешивание ярлычков на сайты». А адвокат Мария Эйсмонт добавила: за последний год на организацию не было составлено ни одного протокола о нарушении. Но представители прокуратуры были тверды: организация «несёт общественную угрозу» и закрыть её следует в целях «защиты прав и свобод других людей, в том числе права на доступ к достоверной информации».

Фото: с сайта https://7x7-journal.ru
Представители прокуратуры на суде

Ситуация явно накаляется: за «Мемориал»* вступились 62 академика и член-кора РАН, «Ельцин-Центр», многие представители интеллигенции, нобелевские лауреаты Михаил Горбачёв и Дмитрий Муратов… Обеспокоенность выразил Совет по правам человека (есть вероятность, что с членам СПЧ все же встретится президент Путин и обсудит этот вопрос). В Совете Федерации намерены провести инвентаризацию законодательства об иноагентах, только пока неясно, будет ли в итоге оно ужесточено или наоборот.

В день заседания Верховного суда у здания собрались десятки человек, чтобы поддержать организацию. Полиция задержала двух пикетчиков.

Фото: соцсети

Видимо, и впрямь дело «Мемориала»* – та лакмусовая бумажка, которая выявит: сдала ли власть тест на справедливость.

Судья Назарова отложила слушание дела до 14 декабря.

– Мы, адвокаты, не ждём ничего хорошего и готовимся к самым тяжёлым боям, – сказал «Собеседнику» один из защитников, Михаил Бирюков.

*Признан НКО-иноагентом

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