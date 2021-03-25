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Экс-начальника саратовской туберкулезной больницы ФСИН, где пытали людей, отправили в СИЗО до 25 января

Аналогичное ходатайство сегодня рассматривает суд и в отношении экс-начальника отдела безопасности больницы

Фото: Gulagu.net

Павел Гаценко

Экс-начальник ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области Павел Гаценко отправлен в СИЗО до 25 января 2022 года. Об этом сообщает издание издание «Свободные» со ссылкой на решение Волжского районного суда.

Напомним, что в этой туберкулёзной больнице практиковались пытки в отношении неугодных осуждённых и тех, кто отказывался оговаривать других заключённых или себя. Все свидетельства публиковали правозащитники из проекта Gulagu.net.

Против Гаценко возбуждено уголовное дело по статье об организации насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. 

Аналогичное ходатайство сегодня рассматривает суд и в отношении экс-начальника отдела безопасности больницы Сергея Мальцева.

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