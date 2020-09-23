Андрей Караулов: «Началась охота на ведьм»

Данные о противниках вакцинации будут искать в соцсетях, аккумулировать в Росздравнадзоре и передавать в СК.

Росздравнадзор поручил своим региональным органам направлять в прокуратуру и следственные органы данные о лицах, которые распространяют заведомо ложную информацию о вакцинации против коронавирусной инфекции.

– Расшифровывают псевдонимы и ники – до чего дошло! Началась охота на ведьм, – комментирует событие «Собеседнику» телеведущий Андрей Караулов. – Самое страшное, это решение Росздравнадзора искать антиваксеров среди тех, кто репостит какие-то материалы, а главное – пишет отклики на видеоматериалы.

То есть, есть «наши» – кто колется, а есть «не наши» – те, кто по каким-то причинам не вакцинируется. «Не наших» надо наказывать. Росздравнадзор обещает проводить с ними какую-то работу. Какую, они сами не знают, Гулага и профилактики не хватит. Но работа уже началась. Всё же понятно, что происходит в стране, – заключил Караулов.