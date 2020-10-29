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В США белые полицейские получили пожизненные сроки за убийство вышедшего на пробежку чернокожего

Чернокожий мужчина совершал пробежку, когда полицейские увидели в нем грабителя, загнали в угол на пикапах и застрелили

Фото: Трэвис Макмайкл, Грегори Макмайкл и Уильям Брайан (справа на лево)

Суд округа Глинн, штата Джорджия приговорил трех бывших полицейских Трэвиса МакМайкла, его отца Грегори МакМайкла и Уильяма Брайана к пожизненным срокам за убийство Ахмауда Арбери в феврале 2020 года. Согласно официальной версии, три белых полицейских сочли, что чернокожий Арбери виновен в ограблении дома, хотя на самом деле он просто совершал пробежку.

Полицейские погнались за г-м Арбери на пикапах, загнали его в угол и застрелили из дробовика. Суд счел всех троих виновными в преднамеренном убийстве с отягчающими обстоятельствами и неправомерном задержании, передает издание Vice.

Ахмауд Арбери был одним из чернокожих жителей США, которые были несправедливо убиты полицейскими и стали кейсами, вокруг которых кристаллизовались протесты движения Black Lives Matters, требующего положить конец полицейскому насилию.

В ходе процесса защита полицейских настаивала, что оба МакМайкла и Брайан поступили так под действием обстоятельств, так как «были напуганы» идей о возможных ночных кражах: «Было неприятно представить, как люди прячутся и крадутся возле вашей собственности по ночам», — говорил их адвокат Джейсон Шеффилд на суде.

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