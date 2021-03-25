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«Нина такого не заслужила»: скандал на прощании с Руслановой получил неожиданное продолжение

«Коллеги-артисты показали свое истинное лицо!» - считают ее поклонники

фото - Агентство городских новостей "Москва"

В Москве простились с Ниной Руслановой. На прощании с Ниной Ивановной в Доме кино случился скандал. Некоторых поклонницам артистки в возрасте не понравилось, что журналисты вели прямую трансляцию в социальных сетях. Но еще больше возмущения было на Троекуровском кладбище, где похоронили звезду.

Ожидалось, что проводить легендарную Русланову в последний путь придут сотни людей. Вспоминалось прощание с Юлией Началовой. Тогда очередь из поклонников, пришедших проводить певицу, казалась нескончаемой. В случае с Руслановой оказалось все наоборот. На кладбище было всего несколько десятков человек.

- Всего горстка людей: Нина такого явно не заслужила! – вздыхали присутствующие, вытирая на глазах слезы.

Гроб с телом Руслановой оказался закрытым – так требует законодательство. Учитывая этот факт, дочь актрисы приобрела специальный ковидный гроб со стеклянным окошком. Стоит такой недорого – в районе тридцати тысяч рублей.

- Нина никогда не жила в роскоши, и в последний пусть ее проводили так же, - вздохнула одна из присутствующих на Троекуровском кладбище женщина, представившаяся Валентиной Васильевной. – Всю жизнь жила в однушке на Арбате, никуда не хотела уезжать. Когда была востребована, возле нее крутились друзья-актеры. Сегодня они показали свое лицо. Мало кто пришел ее проводить! Бессовестные люди!

 Дочь Олеся с трудом держалась на ногах. Для нее смерть любимой мамы - большой удар, от которого она, вероятно, будет отходить еще очень долго.

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