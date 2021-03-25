История мошенника Фердинанда Демары – легендарного афериста, который обманывал не ради денег

Фердинанд Демара – уникальный мошенник, который обманывал не ради денег, а ради удовольствия. Он скрывался под разными именами и прожил несколько жизней: морского хирурга, учителя, психолога, помощника начальника тюрьмы и много кого ещё.

В 1960-м на экраны Америки вышла комедия «Великий самозванец», снятая по мотивам одноимённой книги. В роли великого самозванца – мошенника Фердинанда Демары – снялся Тони Кертис, секс-символ Голливуда 60-х. Зрители и критики приняли картину благосклонно. Обозреватель газеты «Нью-Йорк таймс» Вейлер писал в рецензии:

«Фильм – не легкомысленное преувеличение фактов, а настоящая история, лишь увеличенная трагикомическим талантом Тони Кертиса в главной роли…»

В действительности история Фердинанда Демары – не комедия, а драма и предмет для изучения психологами. Кто может быть драматичней и неприкаянней человека, которого как и бы нет вовсе и который живёт под чужим именем, чужой жизнью?

Бегство в монастырь и первые маски

Фердинанд Демара родился в 1921-м в городке Лоуренс (штат Массачусетс). Его отец работал кинооператором у дяди-бизнесмена, у семьи был особняк в районе, где проживали богачи, Демары были хорошо обеспечены, но грянула Великая депрессия и кинооператор был вынужден переехать с домашними в более скромный домик.

Для семьи это было сложное время, и в 16 лет Фред сбежал из родительского дома, прибившись к цистерцианскому монастырю в штате Род-Айленд. Зарабатывать сам он не мог – у мальчика из богатой семьи не было ни знаний, ни навыков, а монастырь давал крышу и пропитание.

В 19 лет Демара записался в армию, но служить ему не понравилось и он дезертировал. Чтобы военные не привлекли его к ответственности, он взял имя армейского товарища.

Через год Демара снова пошёл служить, но уже на военно-морской флот и снова был разочарован – не о такой карьере он мечтал. На этот раз, заметая следы, он инсценировал самоубийство, а потом взял новое имя – Роберт Линтон Френч – и стал выдавать себя за религиозного психолога. Он успел поработать в лос-анджелесском санатории и преподавателем в колледже св. Мартина в Вашингтоне, прежде чем его, как двойного дезертира, поймало ФБР.

Операции фальшивого хирурга

За свои приключения Фред отсидел 1,5 года в калифорнийской тюрьме, но, когда вышел, взялся за старое. Демара взял новое имя, изучал юриспруденцию в Северо-Восточном университете и вернулся на какое-то время в лоно церкви – присоединился к католическому ордену. В этот период он познакомился с канадским морским хирургом Джозефом Кайром и так был впечатлён его профессиональными успехами, что стал выдавать себя за него.

В Канаде Демара под именем Кайра устроился хирургом на военный эсминец. Времени на проверку его личности у работодателей не было: шла корейская война, Канада участвовала в боевых действиях, и Демару быстро зачислили, даже дали звание лейтенанта медицинской службы.

Мелкие болячки бойцов Демара лечил пенициллином и выходил сухим из воды, но однажды на борт погрузили 16 раненых солдат. Всем нужно было оказать экстренную хирургическую помощь. Но и тут Демара не растерялся. Он стал штудировать учебники по хирургии, вникать, как нужно провести ту или иную операцию...

Фальшивый хирург, как ни странно, справился – успешно провёл все 16 операций. В том числе вынул пули из груди. Все его пациенты выжили. О героическим хирурге стали писать газеты, и статью о якобы Джозефе Кайре прочитала его мать, которая знала, что её сын работает в другом месте. Женщина заявила в полицию, командование не могло поверить в обман – авторитет врача-самозванца до этого был безупречен. Фреда по-тихому уволили с Канадского морского флота, но предъявлять обвинение не стали – все-таки он спас 16 солдат.

Тюремщик, учитель, священник

Денег не было, и предприимчивый Фред продал статью о самом себе популярному американскому журналу Life, ценившему юмористическую тематику. Это было фатальной ошибкой: публикация в прессе принесла ему узнаваемость, брать на работу человека с репутацией мошенника никто не хотел, Демара перебивался временными подработками.

Обзаведясь новыми фальшивыми документами, Демара снова пошёл ва-банк: устроился помощником надзирателя тюрьмы в Техасе, но один из заключённых опознал в нем бывалого мошенника. Начальство выгнало Фреда с работы, правда, не без сожаления – он был хорошим надзирателем, умел наладить контакт с подопечными, работал с самыми трудными и даже написал методичку по улаживанию конфликтов.

В 1956-м Демара снова попался. Он работал, как обычно, под чужим именем, учителем в штате Мэн, преподавал английский, французский, латынь, заведовал воскресной школой при церкви. Полиция задержала Демару, состоялся суд, ему грозило 7 лет за мошенничество, но местные жители встали на его сторону и убедили судью не сажать Фреда – учитель из него оказался хороший.

В начале 1960-х Демара работал консультантом в частном христианском приюте для бездомных в Лос-Анджелесе, был приходским священником при больнице. Его жизнь оборвалась в 60 лет из-за сердечного приступа. Он умер в общественной больнице города Айнхем (штат Калифорния).

Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала о «великом самозванце» некролог, в котором сообщалось, что после 1959-го он жил под своим собственным именем, но, по словам очевидцев, это приносило ему мало утешения и он выглядел очень несчастным. Последние несколько недель перед смертью Фердинанд Демара говорил, что хотел бы умереть и отправиться на небеса...

Дар Демары

Про Фердинанда Демару говорят, что он обладал фотографической памятью и высоким IQ. По-другому никак нельзя объяснить историю на борту судна, когда ему пришлось в условиях ограниченного времени оперировать солдат с разными ранениями. Во всех историях Демару разоблачали случайно, а не в результате сделанных им ошибок и просчётов, то есть со своими обязанностями он вполне справлялся и легко осваивал новые профессии.

Знакомые с Демарой утверждали, что он обладал талантом выстраивания отношений с людьми, социальной инженерией, был хорошим психологом. Он понимал, что от него хотят люди, и говорил им именно это. Даже девушка, на которой он собирался жениться, была не в претензии к нему, когда вскрылся обман: пусть и под чужим именем, но он был хорошим человеком.

Мнение эксперта: «Это адреналинозависимость»

Случай Фердинанда Демары с точки зрения психологии и психиатрии объясняет психиатр Владимир Файнзильберг:

– То, что Демара все время менял имена и профессиональную деятельность, говорит о том, что он был адреналинозависимым. Ему требовались элемент риска, необычности, ощущение, что его могут раскрыть – это повышало уровень адреналина в крови.

То же самое происходит с людьми, увлекающимися экстремальными видами спорта, и с клептоманами. Повышение уровня адреналина даёт им ощущение удовлетворённости от жизни и удовольствие.

Вылечить это невозможно, потому что это не заболевание, а отклонение в поведении. Коррекция поведения может быть произведена психологом с помощью самого пациента, но это длительный, тяжёлый и кропотливый труд, и у пациента должно быть понимание, что у него есть это отклонение.