Глава Рособрнадзора призвал Бастрыкина прислать конкретные предложения об отмене ЕГЭ

В резонансных высказываниях главы Следственного комитета Алесандра Бастрыкина, призвавшего отменить ЕГЭ и возродить «советскую систему образования» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (контролирует ЕГЭ) не видит никакой конкретики, которую можно бы было обсуждать. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев.

«В этом заявлении мы конкретных предложений не увидели. Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», — приводит слова чиновника ТАСС.

Глава Рособрнадзора также высказал свою позицию, которая заключается в том, что внедрение в российскую систему Единого госэкзамена «сыграло очень серьезную профилактическую роль в решении разных коррупционных» проблем.

Ранее ведомство заявляло, что отмена ЕГЭ может привести к падению качества образования в России.

23 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с заявлением выразив свою неудовлетворенность действующей системой среднего образования: «Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения», — сказал он, добавив, что ЕГЭ нужно отменять, потому что для детей это «пытка».

«Это уже просто смешно, — комментирует в эфире «Дождя»* это и другие последние выступления главы СК политолог Дмитрий Орешкин. —

Он [Бастрыкин] вам интерпретирует Достоевского, он вам представляет идею о том, как надо воспитывать детей, он понимает, как вообще должна быть устроена действительность (...) У Александра Бастрыкина образ [действительности] отъезжает [от реальности] — он просто элементарно старый брюзжащий дед, извините, пожалуйста, за формулировки».

*«Дождь» признан в России «иностранным агентом».