«Дискриминация по медицинским признакам - это ведь так конституционно...» В сети прошлись по словам Путина и Пескова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя готовность главы государства к непопулярным мерам по COVID-19, отметил, что Владимир Путин в принятии решений - сторонник сбалансированности.

Представитель Кремля напомнил, что когда нужно было действовать решительно на благо людей и страны, российский лидер никогда не уходил от ответственности и брал её на себя. При этом он подчеркнул, что Путин всегда предпочитает продуманные действия.

«Но одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчёт тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией - пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача - сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер», - добавил Песков.

При этом сам Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с 6 до 12 месяцев. Президент напомнил, что каждая страна в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе принимать свои решения. Сейчас российские специалисты склоняются к тому, что перенёсшие инфекцию могут считать себя условно защищёнными на протяжении года. Ранее об этом говорила и вице-премьер Татьяна Голикова.

«Так и будем делать, согласен с вами», - ответил ей глава государства на совещании с правительством.

В соцсетях, впрочем, Путина и Пескова не особо-то поддержали.

«Владимир Путин в принятии решений - сторонник сбалансированности». В народе о таких говорят: «Как уж на сковороде» или «И вашим, и нашим», - отметил читатель.

«Спасибо тебе, папаша, за доброту твою и за щедрость спасибо…» Значит, на год расщедрился для переболевших? То есть, год можно на трамвае по Казани ездить!..» - взял россиянин за основу комментария слова из классики советского кино.

«То есть, иммунологи все же правы - с самого начала говорили, не трогайте переболевших! Нет, эти Гинзбурги требовали прививать через полгода. Отобрать орден у него!» - призывает москвич.

«А может у людей переболевших ковидом иммунитет сохраняется всю жизнь? Почему это всё основывается на каких-то там выводах и домыслах Голиковой и одобрении Путина? А где консилиум профессоров вирусологии и их заключения на основании исследований и наблюдений? У людей есть иммунитет, если что, и он работает», - считает сибиряк.

«Он круче врача, он сам Путин!» - сделал ироничный вывод из заявления президента читатель.

«Страна окончательно превратилась в палату N6. Во главе с президентом, обожающим хороший коньяк у камина», - вспомнил одно из первых выступлений Путина после начала пандемии россиянин.

«Какое «благородство» с их стороны. Чем еще, кроме коронавируса, занимается президент?» - уточнил пенсионер.

«А гарант конституции не хочет оправдать этот титул? Дискриминация по медицинским признакам - это ведь так конституционно...» - в шоке россиянин.