«Вы слушаете все точки зрения про ЕГЭ, кроме народного!»: В сети врезали Пескову за комментарий о словах Бастрыкина

Продолжается шумиха вокруг высказывания председателя Следственного комитета Александр Бастрыкин против ЕГЭ. Напомним, он предложил отменить Единый государственный экзамен для школьников, так как он сродни пытке. Бастрыкин предложил возродить советскую школу образования, которая, по его мнению, была лучшей в мире.

Сегодня эти слова прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет своё личное мнение по наиболее общественно важным вопросам», - сказал Песков в ответ на вопрос, были ли заявления Бастрыкина согласованы с Владимиром Путиным.

Он добавил, что тема образования для каждого является одним из важнейших вопросов.

«В том числе и для главы Следственного комитета. Он высказал свою точку зрения, и я уверен, что наше министерство просвещения и министерство образования внимательно прислушаются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования», - добавил представитель Кремля.

Вот только в соцсетях продолжает бурлить, ведь против ЕГЭ уже много лет высказываются учителя и родители, только к их точке зрения никто не прислушивается.

«...министерства прислушаются ко всем точкам зрения». Кроме народного!» - возмущён студент.

«Глава СК всё сказал правильно! Мы много лет обходились без американской системы и посмотрите какие великие учёные выросли на программах Советского Союза!» - поддержал Бастрыкина читатель.

«Да ведь вопрос не в том, прав Бастрыкин или нет. Конечно, прав! Только почему до этого много лет не слышали ни учителей, ни родителей, которые говорили то же самое?» - не понимает учительница.

«Театр «одного» актёра! Надо же всё уже сколько лет об этом кричат, но никого не слышат... А тут прям сразу «услышали»! Может быть, лучше ему в своём ведомстве для начала порядок навести?» - уточняет россиянин.