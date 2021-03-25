Штрафной удар: в России предложили радикально изменить Уголовный кодекс
Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил гуманизировать уголовное законодательство. Благодаря этому колонии не будут переполнены, а потерпевшие получат обратно свои деньги
Перевоспитание без изоляции
В России, как известно, не стоит зарекаться от двух вещей – сумы и тюрьмы. И если путь к нищете может быть долгим и тернистым, то оказаться за решёткой можно в два счёта. Как говорится, уголовных статей хватит на всех. Конечно, огромное число заключённых находятся в колониях по делу – за совершённые преступления. И по идее государство должно приложить все усилия для их перевоспитания. Но в реальности дело обстоит несколько иначе.
По данным МВД, более 60% преступлений в 2020-м были совершены рецидивистами – то есть, теми, у кого уже была судимость. И эта цифра в последние годы растёт. Ещё в 2017-м Генпрокуратура заявляла о стремительном росте рецидивов – с 2012-й по 2016-й число таких преступлений увеличилось почти на 16%. В надзорном ведомстве причиной этого назвали плохую воспитательную работу с заключёнными в колониях.
– Как показывают результаты прокурорских проверок, руководители территориальных органов ФСИН и руководители исправительных учреждений оказывают недостаточно внимания работникам, осуществляющим воспитательное воздействие на осуждённых. Зачастую эти работники отвлекаются на другую деятельность, – говорил «Известиям» начальник отдела управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры Вячеслав Савосин.
В местах лишения свободы абсолютно невозможно достигнуть цели перевоспитания человека, считает предприниматель Дмитрий Давыдов, представивший проект «20 идей по развитию России».
– Наоборот, отсидевшие срок люди с высокой долей вероятности будут продолжать преступную деятельность, а также станут существенно хуже абсолютно во всех аспектах жизни, – уверен он.
Многие потерпевшие не хотят, чтобы их обидчиков отправили за решётку. Для них важнее, чтобы те погасили ущерб и вернули им деньги. А как можно сделать это, находясь в тюрьме?
По мнению Давыдова, наилучшим выходом из ситуации станет введение крупных денежных штрафов за совершение преступлений в сфере экономической деятельности и против собственности (так называемые «беловоротничковые преступления»). Нынешние санкции, привязанные к заработной плате осуждённого, на практике являются несущественными.
Например, согласно ст. 171 УК РФ за причинение крупного ущерба от незаконного предпринимательства (свыше 1,5 млн руб.) можно отделаться штрафом всего в 300 тыс. руб. Автор проекта «20 идей» предлагает увеличить штрафы и привязать их к размеру причинённого ущерба, а взамен исключить наказания в виде исправительных или принудительных работ, ограничения свободы, ареста, лишения свободы и конфискации имущества.
Изменения могут быть внесены в статьи 171 («незаконное предпринимательство»), 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»), 172 («незаконная банковская деятельность»), 194 («уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»), 198 («уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица») и 199 («уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации») УК РФ.
Если идеи будут поддержаны государством, то закон будет предусматривать двукратный штраф от причинённого ущерба. А если преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или в особо крупном размере, то штраф будет трёхкратный. Схожий подход используется в Сингапуре, где уровень преступности – один из самых низких в мире. При первом преступлении штраф может быть установлен в 1,5-кратном и 2-кратном размере соответственно.
– Такие размеры штрафов ощутимо «ударят по карману» виновного лица, государство получит не только полное возмещение ущерба, но и пополнение бюджета сверх суммы ущерба, а человек не отправится за решётку либо срок его пребывания в исправительном учреждении будет сокращён. Соответственно, цель перевоспитания в таких случаях будет достигнута именно путём применения финансовых санкций, вместо лишения или ограничения свободы, – уверен Дмитрий Давыдов.
Деньги по назначению
Для некоторых преступлений против собственности, предусмотренных статьями 159 («мошенничество»), 160 («присвоение или растрата»), 165 («причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием») и 168 («уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ, наказание может быть установлено в размере 250% штрафа от суммы ущерба (из них 200% штрафа государство перечисляет потерпевшему лицу, а остальные 50% оставляет себе).
Если же преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, причинили особо крупный ущерб или имели отягчающие обстоятельства, то штраф может быть увеличен до 350% от причинённого ущерба (из них 250% штрафа государство перечисляет потерпевшему, а остальные 100% оставляет себе).
– Соответственно, если преступник заплатит штраф непосредственно государству, а уже оно рассчитается с пострадавшими, то исчезнет вероятность давления со стороны преступника на пострадавшего. Данный механизм предоставит полную безопасность потерпевшим, которая на данный момент отсутствует в случаях, где допускается примирение сторон (на практике существует вероятность, что преступник может различными способами надавить на потерпевшего и избежать уголовной ответственности), – отмечает автор проекта «20 идей».
Оплата штрафов должна производиться в течения пяти дней с момента вынесения приговора. Если у злоумышленника нет денег, но есть имущество, ему могут быть предоставлены 5 месяцев для реализации. В случае отказа, это может сделать государство. Оплатить штраф за преступника могут также третьи лица (например, его родственники и друзья). Пока имущество не продано, а штраф не выплачен, мерой пресечения предлагается избрать домашний арест.
Но бывает и так, что виновный не собирается ни продавать свою собственность, ни погашать штраф. В этом случае в соответствующей статье УК может быть прописано наказание – например, лишение свободы. Таким образом, государство задействует все возможности, чтобы потерпевшие получили свои деньги, а колонии не переполнились осуждёнными за экономические преступления.
– В случае введения данных новаций в уголовное законодательство РФ, у преступников будет мотивация сохранить и приумножить имущество (в том числе, деньги), полученное преступным путём. Так как в случае раскрытия преступления, виновные, продав имущество, получат возможность заплатить денежный штраф и сократить/избежать наказания, – уверен Давыдов.
Всё это улучшит инвестиционный климат в России и поможет восторжествовать справедливости. Автор проекта «20 идей» надеется, что государство обратит внимание на эти предложения и поддержит их на законодательном уровне.