Штрафной удар: в России предложили радикально изменить Уголовный кодекс

Перевоспитание без изоляции

В России, как известно, не стоит зарекаться от двух вещей – сумы и тюрьмы. И если путь к нищете может быть долгим и тернистым, то оказаться за решёткой можно в два счёта. Как говорится, уголовных статей хватит на всех. Конечно, огромное число заключённых находятся в колониях по делу – за совершённые преступления. И по идее государство должно приложить все усилия для их перевоспитания. Но в реальности дело обстоит несколько иначе.

По данным МВД, более 60% преступлений в 2020-м были совершены рецидивистами – то есть, теми, у кого уже была судимость. И эта цифра в последние годы растёт. Ещё в 2017-м Генпрокуратура заявляла о стремительном росте рецидивов – с 2012-й по 2016-й число таких преступлений увеличилось почти на 16%. В надзорном ведомстве причиной этого назвали плохую воспитательную работу с заключёнными в колониях.

– Как показывают результаты прокурорских проверок, руководители территориальных органов ФСИН и руководители исправительных учреждений оказывают недостаточно внимания работникам, осуществляющим воспитательное воздействие на осуждённых. Зачастую эти работники отвлекаются на другую деятельность, – говорил «Известиям» начальник отдела управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры Вячеслав Савосин.

В местах лишения свободы абсолютно невозможно достигнуть цели перевоспитания человека, считает предприниматель Дмитрий Давыдов, представивший проект «20 идей по развитию России».

– Наоборот, отсидевшие срок люди с высокой долей вероятности будут продолжать преступную деятельность, а также станут существенно хуже абсолютно во всех аспектах жизни, – уверен он.

Многие потерпевшие не хотят, чтобы их обидчиков отправили за решётку. Для них важнее, чтобы те погасили ущерб и вернули им деньги. А как можно сделать это, находясь в тюрьме?