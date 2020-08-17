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Совфед поддержит штрафы за объявления о продаже поддельных справок

Для обычных граждан штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, при повторном нарушении он может вырасти до 300 тысяч

Фото: Global Look Press

Введении административной ответственности за распространение в СМИ и интернете информации, содержащей предложения о продаже поддельных медицинских документов со штрафами до 5 млн рублей, поддержат в Совете Федерации. В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2022 года. Об этом сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, передает ТАСС

Подготовленный Минздравом РФ проект федерального закона был опубликован накануне. В нем предлагается установить штрафы за распространение в СМИ и интернете информации, содержащей предложения о продаже поддельных медицинских документов. Росздравнадзор также могут наделить правом вносить сайты с продажей поддельных документов в список ресурсов, содержащих запрещенную в России информацию. Сайты могут быть заблокированы, если предоставляют медицинские документы без наличия необходимой лицензии или без прохождения пациентом медицинских исследований.

Как отмечается, для обычных граждан он составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей. За повторное нарушение штраф для обычных граждан вырастет до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – до 700 тыс. рублей, а для юрлиц – до 5 млн рублей.

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