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Росатом представил новое образовательное приложение для школьников

С его помощью взрослые и дети могут создавать макеты и знаки, в которых отражается личное отношение к территории, людям, событиям

Первый AR-объект, который создали дети в приложении, продемонстрировали 13 ноября 2021 года на финале Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в «Артеке». В рамках проекта «Школа Росатома» был разработан проект «Здесь начинается Россия», что позволило состояться этому мероприятию. С помощью специально созданного приложения взрослые и дети могут организовывать досуг по изучению культуры, истории, природы, любой точки нашей страны, создавать макеты и знаки, в которых отражается личное отношение к территории, людям, событиям. Каждый желающий может наблюдать в своем смартфоне AR-объекты, которые создаются по итогу общественного обсуждения созданных макетов знаков.

МЦД «Артек» исследовали финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена» с помощью мобильного приложения. Значимость МЦД «Артек» была показана через воплощенные AR-объекты, которые создавались на основе придуманных макетов знаков. Работу новоуральских школьников признали лучшей по итогам открытого голосования. AR-объект, созданный на основе их макета знак, был использован в финале конкурса «Большая перемена».

AR-объект похож на зеркальную ленту Мёбиуса, символизирует бесконечность идей. Алексей Лихачёв - генеральный директор Госкорпорации «Ростатом» вручил победителям подарок в виде поездки на атомном «Ледоколе знаний», летом в 2022 году он отправится на Северный полюс. Находясь там, ребята разработают первый в жизни AR-объект, он будет размещен на самой северной точке планеты.

По окончании Всероссийской акции «Здесь начинается Россия» возникла идея о создании приложения, в котором школьники смогут объединяться и создавать AR-объекты. Проект «Школа Росатома» начал свой путь в марте 2021 года на Камчатке и охватил большинство федеральных округов страны.

Осенью 2021 года Президентский фонд культурных инициатив поддержал пробную версию мобильного приложения «Здесь начинается Россия», в 2022 году доступ откроют для всех, кто находится за пределами России.

Рубрика: Общество

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