«По тонкому льду власть ходит»: Россияне в бешенстве от слежки Росздравнадзора за антипрививочниками

Россияне в социальных сетях довольно бурно отреагировали на новости о планах Росздравнадзора собирать данные об антипрививочниках для их последующей передачи в Следственный комитет. Судя по всему, власти, полностью провалив информационную войну с противникам тотальной вакцинации, решили плавно переходить к репрессивным методам воздействия, чтобы спасти ситуацию и добиться ранее неоднократно обозначенных показателей по иммунизации населения страны.

Причем, подобные планы, если они действительно имеют место, не только всполошили откровенных «антиваксеров», но еще и насторожили тех, кто в целом выступает за вакцинацию от опасных вирусов, однако хотел бы, чтобы подобные кампании велись чуть более подумано.

Речь о новостях о том, что специалисты Росздравнадзора собирают информацию о противниках вакцинации, планируя в будущем передать ее в Следком и прокуратуру. Об этом ранее сообщили в самом ведомстве. Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства мониторят региональные СМИ и социальные сети. Больше всего они обращают внимание на самых активных антипрививочников, в том числе из рядов медработников.

«Общее количество поданных заявлений мы сможем назвать после анализа информации, которая будет предоставлена территориальными органами Росздравнадзора», - подчеркивается в сообщении.

Примечательно, что в обществе на эту новость отреагировали очень эмоционально, а количество гневных комментариев в социальных сетях откровенно зашкаливает. На их фоне теряются даже высказывания отдельных граждан в поддержку этой инициативы. Многие, к примеру, называют происходящее «беспределом» и «репрессиями», заявляя, что эти угрозы могут спровоцировать новую протестную волну.

«Сначала сегрегация, теперь преследование инакомыслящих, да вы ребят верной дорогой идёте! Адольф в аду аж смолой поперхнулся»;

«Впервые слышу, что Росздравнадзору можно что-то там собирать. На каком основании и кто дал этому органу, призванному обеспечивать качество лечения пациентов и доступность медицинской помощи, право слежки за гражданами? Ну и потом. Разве Конституция совсем отменена? Право сбора информации о человеке возникает только у следственных органов по решению суда. Тем более - квалификация слов и поступков. Что за бред?!»;

«По тонкому льду власть ходит»;

«Специалисты этого ведомства должны качество медицинских услуг мониторить... Вот что только ни делают, лишь бы не работать...»;

«Сказали бы 30 лет назад, что в путинской России здоровые люди будут вне закона...»;

«То есть Путин заявляет, что вакцинация будет добровольной, и в тоже время собираются заводить дела на тех, кто против прививок. Театр абсурда»;

«Пора менять гражданство и бежать из этой страны тут своих граждан вообще не ценят, только издеваются»;

«Здоровых будут в тюрьму сажать. Это путинская Россия»;

«Я так понимаю, это устрашение народа перед конституционным переворотом по внедрению аусвайсов»;

«Репрессии, начало»;

«Какой беспредел», - возмущаются россияне.