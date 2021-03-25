Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:39

«На макарошки хватит!»: в сети оценили «грандиозное» увеличение МРОТ

Россияне в шоке, что Госдума не стесняется кичиться принятием таких законов

Фото: Global Look Press

Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году до 13 890 рублей. Об этом сообщили в Госдуме.

«Депутаты приняли во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. По решению президента индексация составит более 8%», - указано на сайте Госдумы.

В этом году сумма МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Принятие законопроекта поможет повысить зарплаты 2,7 млн человек, сообщили в Госдуме со ссылкой на пояснительную записку.

Поднять МРОТ на 8,6% предложил президент РФ. Он заявил, что сумма должна вырасти до 13 890 рублей в месяц, Госдума во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы поддержала инициативу Путина.

Но, как вы понимаете, соцсети такими «грандиозными» повышениями не пронять. И хоть и прошла новость вскользь, люди все равно высказали своё мнение о ней.

«Ну, заживём! Теперь не страшны цены в магазинах, ЖКХ, бензин, налоги», - иронично отметил читатель.

«Ого, вот она, встаёт с колен Расея!» - поддерживает его еще один россиянин.

«На макарошки вам хватит!» - ирония звучит в каждом комментарии к этой новости.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Алексей Гуськов: Блокадный город, в котором звучит музыка, не сдаётся

Общество 6 минут назад

«Вы слушаете все точки зрения про ЕГЭ, кроме народного!»: В сети врезали Пескову за комментарий о словах Бастрыкина

Общество 15 минут назад

«Мы не кусаемся»: активистку оштрафовали на 25 тысяч за положительную оценку ЛГБТ-сообщества

Общество 26 минут назад

«1937-й возвращается - настучи на ближнего своего, ибо он приблизится к тебе, настучит на тебя и возрадуется»

Общество 44 минуты назад

Штрафной удар: в России предложили радикально изменить Уголовный кодекс

Общество 1 час назад

Принят закон об увеличении МРОТ: индексация составит более восьми процентов

Общество 1 час назад

Усыхание провинции: три города после переписи могут лишиться статуса миллионников

Общество 2 часа назад

Путин призвал подумать о создании вакцины от COVID-19 для детей от двух лет

Расследование 2 часа назад

Мошенники придумали новый способ обокрасть пенсионеров

Общество 3 часа назад

Владимир Путин сообщил, что сделал назальную вакцину от COVID-19

Общество 3 часа назад

В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для детей

Общество 4 часа назад

Законопроект о введении QR-кодов в России могут принять до Нового года

Расследование 4 часа назад

После публикации «Собеседника» СК возобновил дело о загадочном исчезновении россиянина

Общество 4 часа назад

Казнить, сажать, высылать. Чиновники переходят от пропаганды вакцинации к открытым угрозам

Происшествия 5 часов назад

У второй ракетки мира Даниила Медведева украли часы за 200 тысяч евро

Общество 5 часов назад

Росатом представил новое образовательное приложение для школьников

Общество 6 часов назад

«Вся страна – красная зона»: Коммунисты ответили врачам, пригласившим Зюганова в «красную зону» больниц

Общество 6 часов назад

В России за сутки коронавирусом заразилось 33 558 человек

Общество 7 часов назад

«Затыкают рты всем, у кого альтернативная точка зрения»: Вячеслав Лысаков о приглашении главврачей посетить ковидные больницы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика