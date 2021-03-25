«На макарошки хватит!»: в сети оценили «грандиозное» увеличение МРОТ

Госдума во втором чтении приняла законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году до 13 890 рублей. Об этом сообщили в Госдуме.

«Депутаты приняли во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. По решению президента индексация составит более 8%», - указано на сайте Госдумы.

В этом году сумма МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Принятие законопроекта поможет повысить зарплаты 2,7 млн человек, сообщили в Госдуме со ссылкой на пояснительную записку.

Поднять МРОТ на 8,6% предложил президент РФ. Он заявил, что сумма должна вырасти до 13 890 рублей в месяц, Госдума во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы поддержала инициативу Путина.

Но, как вы понимаете, соцсети такими «грандиозными» повышениями не пронять. И хоть и прошла новость вскользь, люди все равно высказали своё мнение о ней.

«Ну, заживём! Теперь не страшны цены в магазинах, ЖКХ, бензин, налоги», - иронично отметил читатель.

«Ого, вот она, встаёт с колен Расея!» - поддерживает его еще один россиянин.

«На макарошки вам хватит!» - ирония звучит в каждом комментарии к этой новости.