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«Мы не кусаемся»: активистку оштрафовали на 25 тысяч за положительную оценку ЛГБТ-сообщества

Жительница Иркутска хотела пригласить в беседу Вк-сообщества людей в возрасте старше 14 лет

Фото: Global Look Press

Жительница Иркутска Анастасия Шнуренко стала фигуранткой административного дела о пропаганде нетрадиционных отношений.

Горожанка опубликовала в социальной сети в специальном сообществе такой месседж: «Приглашаем в Иркутскую ЛГБТ беседу. Ждём активных ребят. Мы не кусаемся. Если вы хотите получить новые знакомства, компанию и море эмоций, то добро пожаловать к нам».

Суд признал, что Анастасия Шнуренко тем самым дала положительную оценку ЛГБТ-сообществу: «Содержание информации свидетельствует о её направленности на популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений, способствованию возникновению интереса у детей и подростков к нетрадиционным формам полового поведения, поскольку в тексте использованы обещания принятия, слова, дающие положительную оценку нетрадиционным сексуальным отношениям и их привлекательность», – говорится в решении, опубликованном в картотеке суда.

В итоге с Шнуренко потребовали заплатить 25 тысяч рублей штрафа. Сама она в суде заявляла, что беседу удалила, а само обращение было помечено маркером «14+».

Теги: #ЛГБТ

Рубрика: Общество

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