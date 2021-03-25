«Где статья за призывы к экстремизму в отношении депутата от ЕдРа?»

Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров заявил о необходимости наказания вплоть до расстрела за покупку сертификатов о вакцинации. Позже он объяснил свои слова эмоциями, так как сам был в красной зоне и потерял жену.

В ходе обсуждения федерального законопроекта о QR-кодах в общественных местах на заседании Рязанской облдумы во вторник Сидоров заявил, что за покупку сертификатов о прививках «надо расстреливать».

Выступая на заседании, депутат сказал, что «каждый из нас, депутатов, должен прийти и сказать: не привился - не подходи близко и не выходи из дома, детей в школу не пускай, в магазине тебе делать нечего». Тогда, как он считает, ситуация с коронавирусом изменится через несколько месяцев.

«Сегодня как мы делаем, еще покупаем эти сертификаты о прививках. Вообще за это надо расстреливать. Я бы считал. Я сам бы принял участие в расстрелах», - сказал депутат.

Позже, комментируя свое высказывание, депутат пояснил, что имел в виду суровое наказание преступления с сертификатами о вакцинации.

«Я в эмоциях выступил, поскольку сам был в красной зоне, потерял жену. Я имел в виду, что нужны самые жёсткие наказания для тех, кто покупает и продаёт сертификаты о вакцинации. Ограничения никому не нравятся, но прививки - главное условие выживания в период пандемии», - прокомментировал Сидоров свои слова.

По данным сайта Рязанской областной думы, депутат Владимир Сидоров избран по одномандатному избирательному округу № 3, и как не удивительно, выдвинут Рязанским региональным отделением партии «Единая Россия».

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«Показалось истинное лицо партии власти и ее отношение к народу, и его правам», - отметил пенсионер.

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«У меня тоже эмоциональный срыв, поэтому таких болтунов как этот депутат, Киселев, Леонов нужно сразу с работы гнать в шею», - считает москвич.

«Эмоции? Политик всегда должен следить за своим языком. Не умеет - пусть идет на базар овощами торговать, там ему этот навык пригодится», - уверен петербуржец.