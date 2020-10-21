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Депутат от ЕР призвал расстреливать за поддельные сертификаты о вакцинации, в аптеках сезонный дефицит, промашка Дзюбы - главное к утру 24 ноября

Коротко об основных событиях на данный момент

Фото: Mosru/Pixabay

Депутат Рязанской областной думы от Единой России Владимир Сидоров призвал расстреливать людей за поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Видеозапись его выступления опубликовал на своей странице в VK первый секретарь Рязанского областного Комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Рязанской областной Думе Денис Сидоров. 

«Сегодня покупают сертификаты от прививок. Вообще за это надо расстреливать. Я посчитал… я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать», – заявил депутат в ходе заседания. 

Новая волна дефицита препаратов от коронавируса, гриппа и ОРВИ может возникнуть из-за повышенного спроса на лекарства на фоне очередного роста заболеваемости COVID-19 и неподготовленности аптек. Об этом предупредила Общественная потребительская инициатива (ОПИ) Росздравнадзор, передает «Коммерсант». Сейчас в некоторых регионах наблюдаются перебои с поставками препаратов, а цены выросли на 5–10%. По словам экспертов, со временем может появиться дефицит препаратов из перечня жизненноважных, потому что на фоне роста себестоимости сырья их производство становится малорентабельным. 

Питерский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью со шведским «Мальмё» и не смог выйти из группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1. Первый мяч на 28-й минуте забил игрок шведского клуба Сорен Риекс, «Зенит» от поражения спас пенальти на 90 минуте и точный удар Ярослава Ракицкого. Еще один пенальти у петербуржцев на 52-й минуте не смог реализовать Артем Дзюба, а защитник Дмитрий Чистяков был удален за две желтые карточки. Сейчас российский клуб идет на третьем месте в группе имея 4 очка и точно обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги Европы. В заключительном туре группового этапа «Зенит» встретится 8 декабря в Санкт-Петербурге с английским «Челси». 

Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России на 22 декабря, после этого заболеваемость пойдет на спад, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Promobot, разрабатывающих искусственный интеллект для роботов. 

«При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах, а также на основе статистики вакцинации специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны коронавируса. По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря – после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», – говорится в сообщении.

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