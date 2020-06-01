«1937-й возвращается - настучи на ближнего своего, ибо он приблизится к тебе, настучит на тебя и возрадуется»

Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 антипрививочниках, которым может грозить уголовная ответственность. Наибольшее количество противников вакцинации нашли в Карелии - 18 человек, восемь обнаружили в Ростовской области, пять - в Вологодской области, двух - в Смоленской области, и по одному - в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

В пресс-службе надзорного ведомства в сфере здравоохранения пояснили, что антиваксеров удалось установить благодаря мониторингу средств массовой информации, социальных сетей и мессенджеров.

«Больше всего ведомство интересуют медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции», - сообщает Росздравнадзор.

Виновных могут привлечь к ответственности по статьям 207.1 и 207.2 УК. По первой предусмотрено максимальное наказание в виде ограничения свободы до трёх лет, по второй - от трёх до пяти лет заключения.

Ранее ведомство поручило территориальным органам докладывать в СК и прокуратуру об антипрививочниках.

На волне этой новости журналисты обратились за комментарием к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

«Это не является нашей прерогативой, одно дело - высказывать свою точку зрения аргументировано, другое дело - призывать к чему-то. Это все может рассматривать только суд и выносить какой-то вердикт. Безусловно, было бы плохо это все превращать в атаку на ведьм, здесь, конечно, нужен такой спокойный, трезвый, сбалансированный подход», - ответил Песков.

Впрочем, в соцсетях вся эта истерия Росздравнадзора вызывает все больше раздражения.

«Наказывать нужно всех, кто пытается навязать людям что-либо», - считает читатель.

«А что, Росздравнадзор наделён такими обязанностями? И когда и кто его наделил такими функциями? А не хотел бы Росздравнадзор заняться своим непосредственным делом - контролировать качество проводимого лечения от ковида, уровнем содержания больных в медицинских учреждениях, техническим состоянием больниц и поликлиник. Куда вы все лезете что здрав, что потреб надзоры?» - не понимает россиянин.

«Ну понеслась... «Настучи на ближнего своего, ибо он приблизится к тебе, настучит на тебя и возрадуется», - ироничен пенсионер.

«Мошенников ловить - это напрягаться надо. А людей из соцсетей, с реальными ФИО, городом, местом работы/учёбы, знай себе оформляй конвейером. Чем больше оформил, тем ближе очередная звезда на погоны», - в бешенстве москвич.

«А что, разве есть вакцина? Вроде есть исследуемый препарат, и он опробируется на добровольцах. Это что фанатики новой веры, так рьяно доверяют опыту, хотя и без должного исследования последствий?» - не понимает сибиряк.

«Про статью УК пишут, а про Конституцию нет. Странно. Зачем тогда вообще Конституция?» - в шоке уралец.

«Надо было границы не открывать. И колоться бы не пришлось. Летом бы были закрыты и про ковид почти забыли», - считает перербуржец.

«И по какой статье? Очень интересно, как это будет выглядеть» - интересуется дальневосточник.

«Простейшая логическая цепочка. Если маска защищает, то зачем тогда вакцинироваться? А если не защищает - то зачем её носить? Если вакцинированные боятся заразиться от невакцинированных – значит, вакцина не работает? А если вакцина не работает, то зачем тогда колоться?» - пишет юрист.

«Ничего не доказать, сроки испытания вакцин не соблюдены, последствия после вакцинации через пять лет не изучены и т. д.» - напоминает студент.

«Дожили... Вот эти двойные стандарты так достали. Нельзя так поступать с людьми!» - требует россиянин.

«Потом будем судить тех, кто агитировал за вакцинацию и продвигал ее, если у этой вакцины побочки вылезут», - уверен медик.

«Что за бред? Какая уголовная ответственность? Государство до сих пор не гарантирует, что нет никаких побочек после прививки. И не странно, что вакцинируются всё больше людей, а смертность растёт? Хотя должно быть наоборот», - звучит ещё один возмущённый комментарий.

«Все прекрасно понимают, что любые репрессии ни к чему хорошему не приведут! Это исторический факт и настоящая действительность по событиям во всем мире. Недоверие народа к действиям правительств только возрастает», - напоминает об истинах читатель.

«37-й год возвращается…» - кратко завершает обсуждение пенсионер.