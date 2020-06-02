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Юрий Лоза подал в суд на Первый канал за использование его песни в шоу «Голос» и выиграл дело

Мосгорсуд иск музыканта удовлетворил в размере одного миллиона рублей

Фото: Instagram / lozayury

Юрий Лоза обратился в суд с требованием запретить «Первому каналу» транслировать его песню «Плот» на шоу «Голос». Музыкант отстаивал авторские права на свое произведение и требовал 4 млн рублей компенсации.

«Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей и судебные расходы, в остальной части — отказать», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В своем иске Юрий Лоза указал, что его песня была искажена сопровождением ударных и клавишных инструментов в составе оркестра. «Произошли изменения в мелодии, в гармонии», что привело к неприемлемой для создателя версии оригинала.

Кроме того, музыканта оскорбило поведение ведущих и членов жюри шоу «Голос». Они позволяли себе «непристойную иронию, а также распространение несоответствующих фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию».

После вынесения решения суда, Юрий Лоза заявил, что вряд ли Первый канал согласится выплачивать присужденную компенсацию.

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