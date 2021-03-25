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«Тут дожить бы до Нового года и не склеить ласты с такими ценами»: в сети вновь жёстко прошлись по Пескову

Россияне возмущены, что отвечая на конкретный вопрос про продление новогодних каникул, он снова вроде что-то сказал, но при этом ничего не сказал

Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока ещё рано говорить о введении дополнительных ограничений или о продлении новогодних каникул из-за очередной волны COVID-19.

«Вы забегаете вперёд на новогодние каникулы, ещё до новогодних каникул много времени», - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь отметил, что сейчас наблюдается некоторое снижение заболеваемости, но не исключил, что возможны новые волны, не только в России, но и во всем мире.

«Но то, что волны идут одна за другой, - это объективно, и мы видим, что все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами - это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации», - добавил Песков.

Он подчеркнул, что все страны прикладывают «неимоверные усилия» для того, чтобы убедить граждан активнее делать прививки.

В соцсетях, впрочем, к словам Пескова отнеслись крайне скептически.

«Продляйте новогодние каникулы до 8 марта. Или уже сразу по 9 мая!» - иронично посоветовал Пескову читатель.

«Да, чего там мелочиться, давайте сразу до Дня России!» - поддержал его ещё один россиянин.

«Для кого эти каникулы? Вся страна работала не предыдущих «нерабочих» днях... Только шишки по заграницам мотались, заразу разносили!» - возмущён пенсионер.

«Депутаты вошли в раж, зачем работать если можно не работать, зарплата-то всё равно капает…» - солидарен с предыдущим комментатором следующий.

«Тут дожить бы до Нового года и не склеить ласты с такими ценами», - вернул дискуссию к реальной жизни читатель.

«Не забегайте вперёд, вас предупредят своевременно, за 24 часа», - иронично отметил студент.

«Бессмысленное и скользкое выражение: «наблюдается некоторое снижение заболеваемости, но не исключил, что возможны новые волны». Насколько общее и ни к чему не обязывающее. То есть, как ни пойдёт дальнейший ход пандемии, он будет прав», - расшифровал слова Пескова россиянин.

«Ну все же знают, что если Песков что-то говорит, значит будет все наоборот», - вновь в комментарии прозвучала ирония.

«И по старой доброй традиции... Спасибо, что предупредил! Только дайте людям год спокойно доработать и зарплаты получить», - возмущён москвич.

«Рано говорить, а когда нужно говорить? 9 января 2022 года?! Чтобы как всегда все было неожиданно... Они же прогнозы по пандемии на годы делают, а здесь про каникулы они ничего сказать не могут через месяц», - в бешенстве петербуржец.
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