МГТУ имени Баумана откроет двери только привитым студентам

С 24 ноября обучение в ВУЗе будет проходить как очно, так и дистанционно. Но, вход в университет будет возможен только по цифровым пропускам, – сообщила администрация МГТУ в официальной группе во «ВКонтакте».

Активным пропуск становится, если студент передал куратору информацию о наличии у него QR-кода с сайта госуслуг, новой формы сертификата, сертификата о вакцинации против COVID-19, отрицательного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или студенту нет еще 18 лет.

В своем сообщении администрация подчеркивает, что высокое качество подготовки будущих инженеров возможно лишь при личных контактах с преподавателями, при практических занятиях в лабораториях и проведении исследований.

«Но в сложившейся эпидемиологической ситуации на первый план, у всех и у нас тоже, выходит здоровье сотрудников и студентов. Для того чтобы бауманцы находились в максимальной безопасности нам необходимо обеспечить «коллективный иммунитет». Со стороны сотрудников задача выполнена, сейчас вакцинировано больше 80%, теперь дело за молодежью» – пишет администрация ВУЗа.

Студентов предупреждают, что передавать цифровые пропуска строго запрещено. Служба безопасности будет разбираться с каждым подозрительным использованием пропуска.