Экс-вратарь сборной России Акинфеев купил квартиру в элитном ЖК за 300 млн рублей
Квадратный метр в этом доме стоит почти 1 млн
Бывший вратарь сборной России и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал собственником квартиры в элитном московском жилкомплексе Moscow Villas, где квадратный метр стоит почти 1 млн руб., узнал «Собеседник».
Как следует из выписки Росреестра, спортсмен приобрел квартиру на улице Долгоруковской (Тверской район столицы) в сентябре. Ее площадь составляет 335 квадратных метров, а кадастровая стоимость - 43 млн руб.
На сайте объявлений Cian сказано, что один квадратный метр в этом ЖК оценивается в 950 тыс. руб. Соответственно, квартира Акинфеева стоит около 318 млн руб. При этом свободных предложений от застройщика в открытом доступе нет.
С самого начала карьеры Акинфеев выступает за клуб ЦСКА. Согласно данным сайта Sport24, его зарплата составляет $2,8 млн в год. Таким образом, он бы смог накопить на жилье меньше, чем за полтора года (при условии отсутствия других трат).
ЖК Cameo Moscow Villas был сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года. В состав комплекса входят десять трехэтажных, шесть двухэтажных и одна гранд-вилла. Все 17 вилл находятся в тихом переулке с односторонним движением.
— Архитектура в стиле резиденций Тосканы дополняется благородным садом и частным парком. Сад выполнен ландшафтными архитекторами и составляет гармоничную композицию с виллами, за растениями ухаживает профессиональный садовник, - сказано в описании проекта.
За домом есть патио (участок земли, который можно обустроить по своему вкусу). На верхних этажах находятся видовые террасы с аркадами. Сервис комплекса предусматривает услуги комфорт-менеджера, дворецкого и портье, а также валет-паркинг.
Застройщиком элитного ЖК является компания Stone Hedge Максима Гейзера. В конце 2019 года стало известно, что фирма может построить жилье экономкласса по программе реновации в Сокольниках.