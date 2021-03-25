Экс-вратарь сборной России Акинфеев купил квартиру в элитном ЖК за 300 млн рублей

С самого начала карьеры Акинфеев выступает за клуб ЦСКА. Согласно данным сайта Sport24, его зарплата составляет $2,8 млн в год. Таким образом, он бы смог накопить на жилье меньше, чем за полтора года (при условии отсутствия других трат).

ЖК Cameo Moscow Villas был сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2021 года. В состав комплекса входят десять трехэтажных, шесть двухэтажных и одна гранд-вилла. Все 17 вилл находятся в тихом переулке с односторонним движением.

— Архитектура в стиле резиденций Тосканы дополняется благородным садом и частным парком. Сад выполнен ландшафтными архитекторами и составляет гармоничную композицию с виллами, за растениями ухаживает профессиональный садовник, - сказано в описании проекта.

За домом есть патио (участок земли, который можно обустроить по своему вкусу). На верхних этажах находятся видовые террасы с аркадами. Сервис комплекса предусматривает услуги комфорт-менеджера, дворецкого и портье, а также валет-паркинг.

Застройщиком элитного ЖК является компания Stone Hedge Максима Гейзера. В конце 2019 года стало известно, что фирма может построить жилье экономкласса по программе реновации в Сокольниках.