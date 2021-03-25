Депутат: В московской школе детей поместили в «изолятор» из-за контактов с зараженными

В школе №2048 в московском района Некрасовка учащихся третьего «Э» класса отправили в «изолятор» после того, как они пришли на учебу. Об этом сообщает депутата московской городской думы, избиравшийся, в том числе от этого района Евгений Ступин. По его данным, им вменили некие контакты с зараженными коронавирусом.

Он также утверждает, что у родителей возникли проблемы с тем, чтобы забрать своих детей.

«Изоляторы для детей в школах! Уже реальность! — возмущается Ступин в своих соцсетях. — Даже когда родители пришли и потребовали отдать детей, охранник не реагировал. Лишь угрозы родителей обратиться к депутатам и в полицию заставили директора отпустить детей!»

Депутат городского парламента пообещал направить обращения в связи с инцидентом в МВД и прокуратуру. Депутат он считает, что в данном случае речь идет о попытке изымать детей в связи с коронавирусом, полагая это неприемлемым. Он также призывает всех, кто столкнется с подобным, обращаться к своим депутатам и в полицию:

«Друзья, нас начинают приучать к тому, что и детей под предлогом ковида могут забирать! С этим категорически нельзя мириться!» — пишет Ступин.

Парламентарий также приводит скриншоты сообщений в WhatsApp, авторство которых приписывается директору школы Станиславе Буробиной. Из сообщения действительно следует, что детей отправили в «изолятор» (причем в сообщении это слово используется без кавычек). Там также утверждается, что мера коснулась четверых детей, которые пришли в школу, проигнорировав уведомления о карантине.

Автор сообщения ссылается на некое «предписание Роспотребнадзора», но добавляет, что «питание и питьевую воду им [третьеклассникам] доставят в изолятор». Родителей, которым направили это сообщение, просят забрать детей из школы и угрожают уведомить органы внутренних дел о нарушении ими «внутренних правил», связанных с карантином.