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«Запустили дурочку»: Эксперта не удовлетворил ответ ЦИК на письмо ученых

ЦИК на 2,5 страницы расписал причины усложнения своего сайта для экспертов, но отвечали там не на тот вопрос, что был задан, считает специалист

Фото: АГН "Москва"

Глава ЦИК Элла Памфилова

Центральная избирательная комиссия ответила на запрос электоральных аналитиков, которые во время думской кампании столкнулись с трудностями при скачивании данных с сайта ЦИК. В частности, туда была встроена система, которая при копировании заменяла цифры с результатами голосований по разным участкам на ничего не значащие символы, что осложнило работу ученым.

Эксперт движения «Голос»* Аркадий Любарев**, который получил от ЦИК письмо с ответом, считает его содержимое не более чем формальной отпиской. В частности там говорится о «существенной нагрузке» на сайт из-за ботов, которые ученые используют для автоматизированного сбора данных по всем участкам, чтобы не делать этого вручную (в РФ порядка 100 тысяч участков). Кроме того, глава аппарата ЦИК Олега Боброва в письме указывает, что «меры по ограничению работы автоматизированных средств сбора данных привели к снижению доли генерируемого ими трафика в общем объеме трафика сайтов ЦИК России с 46% до 5%». В ответе также говорится, что таким образом ЦИК защищал свой сайт от атак «злоумышленников».

«Кажется, в советское время это называлось «запустить дурочку» — отвечать совсем не на тот вопрос, который задан», — комментирует Любарев письмо ЦИК на 2,5 страницы.

«Не верю, что автоматизированные системы сбора и обработки информации сильно затрудняют работу сайта ЦИК», — протестует он против конкретного аргумента, настаивая, что этим занимаются единицы аналитиков и ни о какой массовости речи не идет. Эксперт также не понимает, почему ограничения на скачивания не были сняты после завершения выборов, если нагрузка на сайт создавалась исключительно в дни голосования.

«В ответе проигнорировано главное — желание представителей политологической науки получать с сайта ЦИК данные в машиночитаемом виде, — заключает Любарев. — Нам еще раз продемонстрировали, что ЦИК не заботит состояние электоральных исследований».

Напомним, что годом ранее экспертам также было затруднительно скачивать результаты голосований, так как тогда на сайте ввели капчу, которую нужно было вводить на каждой странице. Однако в тот раз ЦИК оперативно рассмотрел жалобы и упразднил капчу, назвав это ошибкой и даже уволив человека, отвечавшего за неё.

*«Голос» объявлен в России «иностранным агентом».

**Аркадий Любарев объявлен в России СМИ-«иностранным агентом».

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