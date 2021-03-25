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«Передали как крепостных». Жители Наро-Фоминска-11 и Серпухова-15 требуют оставить их в составе Московской области

Бывшие «подмосквичи» заявляют, что власти бросили их доживать в Калужскую область

Фото: из архива Сергея Григорьева

После публикации «Собеседника» о бывшем военном городке Сергиев Посад-15, который хотят передать Владимирской области, в редакцию обратились активисты двух военных городков - Наро-Фоминск-11 и Серпухов-15 - с похожей историей. О проблемах нам рассказал Сергей ГРИГОРЬЕВ:

– В 2009 году закрытые военные городки Наро-Фоминск-11, где живут 2 тысячи человек, и Серпухов-15 с 5 тысячами населения решением правительства РФ изменили свой статус. По прописке, проживающие в них люди являются жителями Московской области, предоставление муниципальных и государственных услуг, взимание налогов происходит в соответствии с пропиской в Подмосковье.

После этого решения Минобороны перестало выделять деньги на поддержку инфраструктуры и благоустройство городков, имущество пришло в упадок. Был принят 423-ФЗ «О безвозмездной передаче военного недвижимого имущества», жителей вместе с имуществом, как крепостных, передали в муниципальные образования Калужской области. Людей отправили выживать в регионе, где уровень жизни, социального и медицинского обеспечения хуже, чем в Подмосковье. В условиях пандемии чиновники Московской области в ноябре 2020 г. лишили жителей Серпухова-15, а в октябре 2021 г. – жителей Наро-Фоминска-11 льгот и защиты в социальных учреждениях Московской области, что привело к прекращению федеральных выплат и «подмосковных» социальных льгот.

Жители обратились к властям:

Требуем проведения проверки и подтверждения правового статуса жителей Московской области для проживающих в населенных пунктах Наро-Фоминск-11, Серпухов-15 и Сергиева Посад – 15; возобновления льгот и защиты, а также компенсации потерянных федеральных льгот в социальных учреждениях Московской области.

Рубрика: Общество

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