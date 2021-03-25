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Можно спать спокойно: В Сочи задержали проводника поезда, укравшего 27 подстаканников

В отношении 20-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье о краже, ему может грозить до 2 лет тюрьмы

Фото: Global Look Press

Управление МВД на транспорте по Южному федеральному округу сообщило о возвращении 27 украденных подстаканников. Подозреваемый в краже был установлен и задержан, им оказался проводник одного из пассажирских поездов, стоявших в вагонном депо.

Как было установлено, молодой человек, находясь поздно вечером на территории предприятия, воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, зашел в один из вагонов стоявшего поезда, прошел в купе проводников и тайно похитил подстаканники, но остаться безнаказанным у наглого воришки не вышло. 

В отношении 20-летнего жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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