Можно спать спокойно: В Сочи задержали проводника поезда, укравшего 27 подстаканников

Управление МВД на транспорте по Южному федеральному округу сообщило о возвращении 27 украденных подстаканников. Подозреваемый в краже был установлен и задержан, им оказался проводник одного из пассажирских поездов, стоявших в вагонном депо.

Как было установлено, молодой человек, находясь поздно вечером на территории предприятия, воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, зашел в один из вагонов стоявшего поезда, прошел в купе проводников и тайно похитил подстаканники, но остаться безнаказанным у наглого воришки не вышло.

В отношении 20-летнего жителя Краснодарского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.