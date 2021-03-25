Ковидные беспорядки. Новые ограничения разозлили людей по всей Европе. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы

В Австралии так же протестуют против жестких ограничений и нового законопроекта, который дает властям больше прав во время пандемии. В Мельбурне люди пришли к зданию местного парламента и инсценировали казнь премьера штата Виктория Дэниэла Эндрюса: на виселицу отправили надувную куклу, изображающую политика.

В России поголовная вакцинация и введение QR-кодов тоже вызывает массу протестов. Например, в Волгограде протестующие ворвались в управление Роспотребнадзора и парализовали работу ведомства.