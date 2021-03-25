Ковидные беспорядки. Новые ограничения разозлили людей по всей Европе. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы
В выходные дни, 20-21 ноября, в Италии, Австрии, Нидерландах, Швейцарии, Хорватии и других странах прошли масштабные акции против введенных ограничений
Жители Италии протестуют уже более четырех месяцев. Но введение «зеленых паспортов», без которых нельзя ходить на работу, посещать кафе или съездить в другой город привело к еще более многочисленным акциям.
🇮🇹 Protest against Covid restrictions in Rome, Italy.— Based 🇫🇮 (@Based_FIN) November 20, 2021
Enough is Enough.#Rome #Italy pic.twitter.com/nTYGoOHUA1
В Вене на улицы города вышло около 40 тысяч человек. Дело в том, что власти Австрии с 1 февраля собираются закрепить обязательную вакцинацию на законодательном уровне. А пока вводят локдаун на 20 дней с 22 ноября: отменяют спортивные и развлекательные мероприятия, закрывают кафе и рестораны, магазины. Купить можно будет только товары первой необходимости. После отмены локдауна все ограничения останутся в силе для не вакцинированных жителей.
🇦🇹 Protest against Covid restrictions in Wien, Austria.— Based 🇫🇮 (@Based_FIN) November 20, 2021
Austria goes into full lockdown.#Vienna #Wien #Austria pic.twitter.com/ONrOJAc489
Частичный локдаун был введен в Нидерландах на три недели. Акции протеста в нескольких городах превратились в масштабные беспорядки. В полицейских бросали камни и фейерверки, есть пострадавшие. В Роттердаме арестовано более 50 человек. В городах Алкмар и Алмело были приостановлены матчи из-за болельщиков, которые прорывались на стадионы игнорируя ковидный запрет.
🇳🇱 Protests against Covid restrictions.— Based 🇫🇮 (@Based_FIN) November 19, 2021
Total chaos in Rotterdam.#Rotterdam #RotterdamProtest #Netherlands pic.twitter.com/WQlrEpHMTI
В Австралии так же протестуют против жестких ограничений и нового законопроекта, который дает властям больше прав во время пандемии. В Мельбурне люди пришли к зданию местного парламента и инсценировали казнь премьера штата Виктория Дэниэла Эндрюса: на виселицу отправили надувную куклу, изображающую политика.
В России поголовная вакцинация и введение QR-кодов тоже вызывает массу протестов. Например, в Волгограде протестующие ворвались в управление Роспотребнадзора и парализовали работу ведомства.