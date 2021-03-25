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Ковидные беспорядки. Новые ограничения разозлили людей по всей Европе. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы

В выходные дни, 20-21 ноября, в Италии, Австрии, Нидерландах, Швейцарии, Хорватии и других странах прошли масштабные акции против введенных ограничений

На улицы Рима вышли десятки тысяч людей.

Жители Италии протестуют уже более четырех месяцев. Но введение «зеленых паспортов», без которых нельзя ходить на работу, посещать кафе или съездить в другой город привело к еще более многочисленным акциям.

В Вене на улицы города вышло около 40 тысяч человек. Дело в том, что власти Австрии с 1 февраля собираются закрепить обязательную вакцинацию на законодательном уровне. А пока вводят локдаун на 20 дней с 22 ноября: отменяют спортивные и развлекательные мероприятия, закрывают кафе и рестораны, магазины. Купить можно будет только товары первой необходимости. После отмены локдауна все ограничения останутся в силе для не вакцинированных жителей.

Частичный локдаун был введен в Нидерландах на три недели. Акции протеста в нескольких городах превратились в масштабные беспорядки. В полицейских бросали камни и фейерверки, есть пострадавшие. В Роттердаме арестовано более 50 человек. В городах Алкмар и Алмело были приостановлены матчи из-за болельщиков, которые прорывались на стадионы игнорируя ковидный запрет.

В Австралии так же протестуют против жестких ограничений и нового законопроекта, который дает властям больше прав во время пандемии. В Мельбурне люди пришли к зданию местного парламента и инсценировали казнь премьера штата Виктория Дэниэла Эндрюса: на виселицу отправили надувную куклу, изображающую политика.  

В России поголовная вакцинация и введение QR-кодов тоже вызывает массу протестов. Например, в Волгограде протестующие ворвались в управление Роспотребнадзора и парализовали работу ведомства.

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