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Компании возвращаются к очным корпоративам, несмотря на ужесточение ограничений

В половине случаев их проведут в гибридном формате, также популярнее стал выбор в качестве площадки собственного офиса

Фото: Стоп-кадр из сериала "Офис"

Исследование «Аэроклуб Тура» показало, что в этом году новогодние корпоративы собираются устраивать лишь на 20% меньше компаний, чем в допандемийном 2019 году, передает «КоммерсантЪ». Год назад от них отказались 60% компаний. При этом глава event-агентства Republic Free Юрий Мирошников дает другие цифры — по его данным, пока что спрос на корпоративы на 30-40% меньше, чем до начала эпидемии.

В основном, собираться перед праздниками планируют именно очно. В онлайн-формате корпоративы рассчитывают устроить лишь 5% компаний. В большинстве же случаев (около 50%) речь идет о смешанном формате, когда часть сотрудников приходят очно, а часть — подключаются по интернету. Встретиться вживую смогут, в основном, те, кто привился и переболел.

Чаще компании ориентируются на проведение корпоративов в своих офисах: сейчас таких 50%, а до болезни было около 40%. Однако, остальные бронировать площадки также не торопятся, так как опасаются ужесточения мер накануне праздников.

Упал и средний ценник празднества — до 4-5 миллионов рублей. Это на 15% меньше, чем раньше. Объясняется это, как правило, меньшим числом участников.

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