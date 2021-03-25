«Если бы не Гущина, осталась бы я на улице»: соседка Нины Руслановой рассказала, как артистка едва не лишилась жилья

Не стало Нины Руслановой – яркой, харизматичной актрисы, неординарного человека. Вся театральной Москва, без преувеличения скорбит об этой так не похожей ни на кого, самобытной актрисе, я уже не говорю о многочисленных телезрителях.

В повседневной жизни Нина Ивановна обещалась с узким кругом людей. Среди тех, кто никогда не оставлял актрису, была директор Гильдии актёров кино Валерия Гущина, второй супруг артистки, режиссёр Равкат Габитов и, конечно, любимая дочь Олеся, с которой у Руслановой было полное взаимопонимание – они трепетно относились друг к другу. Из соседей Нина Русланова дружила с Тамарой Белозерской, которая очень переживает по поводу ухода своей замечательной собеседницы и большого друга.

– Нины мне будет не хватать – не могу передать как, – делится с «Собеседником» Тамара Андреевна. – Нинуля могла постучаться ко мне в квартиру в пять часов утра, и я ей открывала двери. Она была эксцентричной, но доброй, открытой и очень отзывчивой. Это нас с ней связывало.

Вы знаете, у меня терялись ключи от входа в подсобные помещения дома, так из всех соседей только Нина мне свои дала. Мы воевали с ней за правду с нашим ТСЖ, вы же понимаете, что подпись Нины под любым письмом имела большой вес – всё-таки всеобщая любимица, всё-таки Народная артистка. Но сама для себя она пробить ничего не могла, едва квартиры этой не лишилась, а живём мы как-никак на Арбате.

Она сама мне рассказывала эту душераздирающую историю про свои квадратные метры. Это жильё Нина получила от театра Вахтангова, который в паре шагов от нашего дома, она там работала. Вспоминать этот период она не любила. Русланова уходила оттуда со скандалом. После того как она уволилась, руководство театра сразу же кинулось отбирать эту квартиру, а она так её любила, так за неё переживала. Гильдия актёров встала за неё стеной.

«Аня, если бы не Лера Гущина (Валерия Александровна Гущина, директор Гильдии актёров кино – Ред.), то осталась бы я на улице», – делилась со мной Нина. Начальство Гильдии ходатайствовало во многие инстанции, чтобы Русланова осталась жить в этом доме. Гущина до конца её опекала, путёвки в хорошие санатории выбивала. Молодцы люди, не бросают своих.

А кому ещё была нужна наша Нина, кроме Гильдии актёров, да своих мужчин, которые жить с ней не могут, но и не забывают? Второй её муж Равкат здесь постоянно не жил, но часто навещал, продукты приносил. Отца её дочери Олеси Геннадия Рудакова я никогда здесь не видела, может, просто не совпадала с ним. Нина ценила тех людей, кто любил её просто так, кто от неё ничего не требовал. Она всё чувствовала, фальши не переносила.

«Она была брошенной», – сейчас говорят о Нине, Напишите, пожалуйста, что это неправда. Ну, какая же она брошенная?! Олеся всегда о маме заботилась, регулярно приезжала, в квартире полики всегда чистые были, всё аккуратно.

– Тамара Андреевна, а когда вы в последний раз видели свою подругу?

– В сентябре. Она с Роксаной (Роксана Бабаян, певица, вдова Михаила Державина, соседка Руслановой – Ред.) кошечек кормили в палисаднике, который Нина когда-то и обустраивала, она любила наш двор. Потом мы сели на лавочку и долго-долго беседовали. Ниночка так радовалась последним лучикам солнышка, они действительно стали для неё последними… Такая она счастливая была в тот день! Царствие небесное, тебе Ниночка. Вечная память…