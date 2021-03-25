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«Дочь Руслановой пока не сможет распоряжаться наследством»: что оставила после себя артистка?

Наибольшую ценность представляет квартира в центре Москвы

Фото: Global Look Press

Тысячи поклонников скорбят из-за смерти Нины Руслановой. Легендарная артистка умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. После себя звезда советского кино оставила неплохое наследство. Но распорядиться им единственная дочь Руслановой Олеся пока не сможет.

Нина Русланова, несмотря на многочисленные роли в кино, никогда не кичилась своим материальным состоянием. Жила актриса весьма скромно – в небольшой однокомнатной квартире на Арбате, которую очень любила. Из-за того, что жилье находится в центре Москвы, стоит оно недешево. За похожие квартиры в этом районе просят от 30 до 45 миллионов рублей.

Долгое время обстановка в квартире Руслановой оставляла желать лучшего. Лишь в 2014 году ей помог Первый канал. Дизайнеры программы «Идеальный ремонт» обновили жилье актрисы. В результате квартира Руслановой стала выглядеть стильно и современно. Нина Ивановна не могла скрыть эмоций от увиденного. Ведь в квартире она проводила большую часть жизни.

15-метровую комнату звезда использовала и как гостиную, и как спальню, и как тренажерный зал. У нее стоял тренажер, с помощью которого она восстанавливалась после инсульта.

Квартира на Арбате и старенький автомобиль – вот, собственно, и все наследство актрисы. Крупной суммы денег на счетах звезда после себя не оставила: все средства уходили на ее восстановление после инсульта.

Все нажитое Руслановой имущество достанется ее единственной дочери Олесе – она является наследницей первой очереди. Впрочем, распоряжаться наследством женщина пока не сможет.

- По закону распоряжаться наследством можно спустя полгода после смерти, - объяснил адвокат Алексей Васильев.

 По нашим данным, при жизни Русланова написала завещание на дочь. Поэтому никаких новых претендентов на наследство появиться не должно.

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